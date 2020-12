Adieu, la Formule E. Audi parie sur Dakar en 2022 et reviendra au Mans

Les données sont encore rares, mais les informations sont officielles. A partir de 2022, Audi courra sur le Dakar et a même révélé un taquin du prototype avec lequel il entend «attaquer» les preuves les plus connues de tout le terrain dans le monde.

Selon la marque allemande, les débuts du Dakar se feront avec un prototype qui «combine l’électromécanique avec une batterie haute capacité et un convertisseur d’énergie à haut rendement».

Le «convertisseur d’énergie à haut rendement» auquel Audi se réfère est un moteur TFSI qui fonctionnera comme un prolongateur d’autonomie, chargeant la batterie. Bien que l’on sache déjà tout cela, des informations telles que la capacité de la batterie, l’autonomie offerte par celle-ci ou la puissance de ce prototype sont encore inconnues.

Pour Markus Duesmann, président du conseil d’administration, Audi courra sur le Dakar car c’est «la prochaine étape du sport automobile électrifié». Selon lui, l’exigence extrême à laquelle sont soumis les véhicules lors du test est le «laboratoire de test parfait» pour développer les solutions d’électrification que la marque entend appliquer à ses modèles.

Retour au Mans et adieu à la Formule E

Bien que les débuts d’Audi au Dakar aient retenu l’attention, l’accent mis par la marque allemande sur le sport automobile ne se limite pas à l’ensemble du terrain.

Ainsi, la marque des quatre anneaux s’apprête à revenir sur les épreuves d’endurance, plus précisément aux 24 heures du Mans – après avoir remporté 13 victoires entre 2000 et 2014 -, et à Daytona, avec des plans pour entrer dans la catégorie LMDh. Pour l’instant, il n’y a toujours pas de date fixée pour ce retour.

Le message le plus important pour nos fans est que le sport automobile continuera à jouer un rôle important chez Audi Julius Seebach, directeur Audi Sport

Enfin, Audi abandonnera la Formule E après la saison 2021. Présent dans la catégorie depuis 2014, Audi y a remporté jusqu’à présent 43 podiums, dont 12 sont des victoires, et a même été champion en 2018, prévoyant désormais de remplacer le investissement officiel dans cette catégorie en pariant sur le Dakar.