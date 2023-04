Adieu HBO Max, ce sera son remplaçant, qu’adviendra-t-il de mon compte ?

HBO Max

Un rapport assure que HBO Max prendra fin, comme nous le savons, dans les deux prochains mois.

©IMDBHBO Max a connu le succès avec des séries comme Succession

Malgré les succès de HBO Max, tels que Le dernier d’entre nous, Le Lotus Blanc et Succession, la plateforme de streaming touchera à sa fin, du moins telle que nous la connaissons actuellementet un rapport de Le New York Times assure qu’il a déjà été remplacé par Warner Bros. Discovery.

Selon les informations, ce sera ce mercredi 12 avril que toutes les informations seront officiellement publiées, cependant, le tabloïd américain a cité trois sources internes, qui ont avancé des détails sur ce qui va se passer avec HBO Max et Discovery +.

+ Qu’adviendra-t-il de HBO Max ?

Le journal américain souligne que HBO Max sera renommé simplement Max et que sa plateforme mélangera à la fois le contenu actuel de HBO Max et Discovery + dans le but de concurrencer d’autres géants tels que Netflix et Disney +.

Max ferait ses débuts en mai ou juin, c’est-à-dire dans les deux prochains mois et le prix, du moins pour les États-Unis, resterait le même, qui est actuellement de 16 dollarscependant, on dit que ils mettront en œuvre des plans moins chers qui incluent des publicités.

Il n’a pas été révélé exactement ce qu’il adviendra des comptes et comment ils migreront, mais il est possible qu’ils puissent continuer à être utilisés sans aucun problème pendant Max réunira des séries HBO comme Les Sopranos et Succession avec ceux de Discovery comme Dr Pimple Popper et Fixateur supérieur. Selon Gunnar Wiedenfels, directeur financier de Warner Bros. Discovery, cette plateforme est l’une de ses principales priorités pour cette année.

Selon NYT, Ce sera ce mercredi lorsque Warner Bros. Discovery organisera un événement d’un peu plus d’une heure, sans célébrités, au cours duquel ils annonceront le changement de nom, les plans marketing et les mises à jour technologiques.en plus de quelques annonces de séries et de films.

