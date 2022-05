Adieu FIFA ? Electronic Arts arrêtera de produire le célèbre jeu vidéo de football

L’avenir du football dans les jeux vidéo est sur le point de changer, car la société de développement Arts électroniques vient d’annoncer qu’il cessera de produire le jeu de football populaire »FIFA », un titre lancé chaque année depuis 1993, étant l’une des franchises les plus rentables de l’histoire des jeux vidéo, vendant des millions à chaque nouvelle version.

L’histoire de »FIFA » se terminera avec un nouveau jeu cette année, et aussi avec »FIFA 22 » qui a été créé l’année dernière et sera le dernier avec ce nom, car après presque 30 ans avec ce jeu vidéo, EA continuera à produire le jeu de football, mais maintenant sous le nom : »EA SPORTSFC ». Le changement de nom interviendra après le non-renouvellement du contrat de licence avec la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

En raison de la prochaine Coupe du monde 2022, la FIFA a augmenté le coût de sa licence à plus d’un milliard de dollars, ce qui a amené EA à prendre la décision d’abandonner l’alliance avec la société, qui a donné son nom aux jeux de football bien connus. .

Malgré ce changement, » EA SPORTS FC » promet d’apporter les mêmes expériences et modes de jeu dans ses nouveaux épisodes, avec les mêmes ligues, tournois, clubs et athlètes auxquels les fans sont habitués, et les mêmes modes de FIFA classique. des jeux comme Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs et VOLTA Football.

« Notre portefeuille exceptionnel de plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues, dans lequel nous investissons continuellement depuis des décennies, continuera d’être là, uniquement chez EA SPORTS FC. Cela inclut des accords exclusifs avec la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la MLS – et bien d’autres à venir », peut-on lire dans le communiqué officiel d’Electronic Arts.

La franchise est devenue la référence du football dans les jeux vidéo, car même s’il y avait plusieurs titres de ce sport populaire, FIFA a toujours été le favori des joueurs, avec plus de 150 millions de joueurs actifs dans chacune de ses livraisons, ce qui a montré une grande jouabilité dans son maniement du ballon, ainsi que la possibilité d’utiliser des athlètes de renom, des logos d’équipes de football et même des stades officiels.

Le nouveau »EA SPORTS FC » arrivera à l’été 2023, EA assurant qu’il sera un symbole de changement, avec une opportunité unique de créer, d’innover et d’évoluer. Cependant, avant de dire au revoir au nom, EA sortira un FIFA final, qui promet d’être le meilleur opus de son histoire.