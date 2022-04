Adieu Cobra Kai et Netflix : Xolo Maridueña a un nouveau projet sur HBO Max

in

On a appris que la star de Cobra Kai, Xolo Maridueña, a déjà une série à venir pour son avenir, mais ce sera sur HBO Max et non sur Netflix. Connaître les détails !

©NetflixAdieu Cobra Kai et Netflix : Xolo Maridueña a un nouveau projet sur HBO Max.

Xolo Mariduena20 ans, a une longue carrière dans différents titres pour la télévision, mais ce n’est qu’en 2018 qu’il a acquis une renommée internationale en jouant dans cobra kai, la série dérivée de Karate Kid, jouant Miguel Díaz. Il travaille actuellement sur la cinquième saison, mais nous savons déjà ce qu’il fera après sa première. Dites adieu à la série ?

L’émission du service de streaming Netflix Il a créé son quatrième opus fin 2021 et, comme prévu, ce fut un succès instantané, ajoutant des millions de reproductions en quelques semaines seulement. Son personnage, Miguel, semblait s’être lié avec Johnny Lawrence après son accident, mais le fondateur d’Eagle Fang Karate l’a ruiné et a conduit le jeune homme à rechercher son vrai père.

+Le nouveau projet de Xolo Maridueña

Tel que rapporté exclusivement par Variété, Maridueña a été sélectionnée pour faire partie de Le grand livreune série en développement pour la plateforme HBO Max. xolo sera le producteur exécutif de l’émission, accompagnant le producteur et scénariste principal Juan Carlos Cotoqui est reconnu dans l’industrie pour les succès de Fox 9-1-1 Oui 9-1-1 : Étoile solitaire.

L’intrigue suit les épreuves et les voyages de Gabriel, un jeune homme qui part dans le monde pour réparer les torts de l’homme mortel qui l’a formé. En utilisant uniquement le registre tenu par son prédécesseur, Gabriel voyage de ville en ville pour réparer la vie brisée des gens comme une sorte d’ange vengeur. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée.

Ce ne sera pas la seule expérience de xolo chez Warner Media, puisqu’il jouera dans le film de scarabée bleule premier super-héros latino du monde Univers étendu DC. Pour l’instant on sait que Maridueña se poursuit dans la cinquième saison de cobra kaimais il n’y a eu aucune confirmation quant à savoir si ce sera le dernier épisode de la série, mais son emploi du temps chargé indique que ce pourrait être le dernier en tant que Miguel Díaz.

