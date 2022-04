Adieu Bridgerton et Elite : Netflix a une nouvelle série la plus vue

Comme en 2021, le début de cette année semble avoir généré de grands fruits pour le service de streaming Netflix, puisqu’ils n’ont cessé de publier des contenus intéressants, notamment des programmes télévisés. Une caractéristique constante est que leurs sorties atteignent une popularité instantanée et c’est ce qui vient de se produire une fois de plus en déplaçant deux des titres les plus réussis aujourd’hui.

Le 25 mars, deuxième saison de Bridgerton et le phénomène se confirme dans les semaines qui suivent, confirmant les millions d’heures jouées et les records impressionnants. Le 8 avril, la cinquième tranche de Élite, conquérant également une fois de plus le public, mais la réalité marque que les deux sont restés dans le passé. À l’heure actuelle, le plus choisi par les utilisateurs est anatomie d’un scandale.

Selon le Top 10 quotidien FlixPatrol, Cette mini-série, basée sur le roman du même nom de 2017 de Sarah Vaughan, est actuellement la plus regardée sur Netflix dans le monde.. Ses épisodes sont arrivés vendredi 15 avril dernier et les téléspectateurs ont été captivés par cette histoire qui mélange différents genres, mais qui est aussi idéale à apprécier en peu de temps puisqu’elle ne dure que six épisodes.

FlixPatrol

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : À la fois thriller psychologique et drame judiciaire, cette série captivante fait irruption dans l’élite britannique par le biais d’un scandale personnel et politique, où la vérité se situe quelque part entre justice et privilège. James et Sophia Whitehouse vivent dans un monde heureux et exclusif. Il est ministre du Parlement, il a une belle famille et sa carrière semble n’avoir aucune limite… jusqu’à ce qu’un secret scandaleux soit révélé de manière inattendue.L’avocate Kate Woodcroft a également un parcours professionnel impressionnant, et ses accusations menacent de déchirer Westminster, les Maisons Blanches et leur propre auto- estime à part ».

Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott et Ben Radcliffe formé le casting principal du nouveau succès de Netflix qui se positionne déjà comme l’une des séries les plus marquantes de l’année. Pour le moment, sa deuxième saison n’a pas été confirmée, mais on s’attend à ce qu’elle soit bientôt officialisée, même si, comme il s’agit d’une anthologie, un nouveau scandale suivra sûrement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂