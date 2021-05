Adieu, Bennu! Un vaisseau spatial de la NASA quitte un astéroïde pour apporter des morceaux de roche spatiale sur Terre

La première mission d’échantillonnage d’astéroïdes de la NASA transporte sa prime de roche spatiale chez elle.

le Sonde OSIRIS-REx a commencé à se diriger vers Terre aujourd’hui (10 mai), le coup d’envoi d’un voyage de 1,4 milliard de miles (2,3 milliards de kilomètres) qui se terminera par l’atterrissage de sa capsule échantillon dans le désert de l’Utah en septembre 2023.

Cette capsule est pleine de matériel vierge qu’OSIRIS-REx a collecté près de la Terre astéroïde Bennu en octobre 2020. Le vaisseau spatial était resté près de l’espace spatial de Bennu jusqu’à environ 16 heures HAE (2000 GMT) aujourd’hui, lorsqu’il a tiré ses propulseurs principaux pendant sept minutes.

La manœuvre a changé la vitesse de l’OSIRIS-REx de 958 km / h (595 mi / h) – suffisamment pour le placer sur un nouveau cap sinueux intersectant la Terre qui comprend deux autres boucles autour du soleil.

« Je suis tellement excité », a déclaré Jodi Zareski, responsable des systèmes chez Lockheed Martin Space, lors d’une webémission de la NASA après avoir reçu la confirmation que la combustion du moteur avait commencé. ( Lockheed Martin a construit OSIRIS-REx et l’exploite pour la NASA.) « Je souhaite vraiment que Motley Crue soit là pour que nous puissions nous lancer dans ‘Home Sweet Home’, parce que nous rapportons cet échantillon. »

OSIRIS-REx: la mission de retour d’échantillons d’astéroïdes de la NASA en images

Récupérer des échantillons d’astéroïdes

La mission OSIRIS-REx de 800 millions de dollars a été lancée en septembre 2016 et est arrivée au Bennu de 1650 pieds de large (500 mètres) en décembre 2018.

La sonde a étudié la roche spatiale riche en carbone de près pendant un moment, la dimensionnant et recherchant le meilleur endroit pour descendre en spirale et attraper des échantillons. OSIRIS-REx a effectué cette plongée cruciale le 20 octobre 2020, rassemblant une énorme quantité de saleté et de gravier d’astéroïdes – tellement, en fait, que le le mécanisme d’échantillonnage de la sonde n’a pas pu se fermer correctement .

Les membres de l’équipe de la mission avaient prévu d’estimer la masse du matériau en effectuant une manœuvre de rotation avec le vaisseau spatial peu de temps après le prélèvement de l’échantillon. Mais la manœuvre aurait probablement fait échapper plus de bits Bennu, alors OSIRIS-REx a rangé le matériel dans sa capsule de retour sans effectuer le mouvement de rotation.

En conséquence, nous ne savons pas exactement combien de gravats d’astéroïdes rentrent à la maison. Mais il est prudent de dire qu’il dépasse confortablement le minimum de 2,1 onces (60 grammes) visé par la mission, ont déclaré les membres de l’équipe OSIRIS-REx. Ce sera donc le plus grand échantillon cosmique transporté sur Terre par la NASA depuis la Astronautes d’Apollo ramené à la maison 842 livres. (382 kilogrammes) de roches lunaires de 1969 à 1972.

Bennu est un primitif riche en carbone astéroïde – le type qui, selon de nombreux scientifiques, a contribué à fournir, via d’innombrables impacts, beaucoup d’eau et de matière organique à la Terre primitive. Une fois que les échantillons d’OSIRIS-REx seront rentrés chez eux, des chercheurs du monde entier les étudieront en profondeur, à la recherche d’indices pour aider à répondre à de très grandes questions.

«Nous voulons comprendre, comment la Terre est-elle devenue une planète habitable? Comment les graines de la vie, ces matières organiques prébiotiques, ont-elles été livrées sur Terre qui ont déclenché l’origine de la vie et de l’évolution telles que nous les connaissons? Le chercheur principal d’OSIRIS-REx, Dante Lauretta, de l’Université de l’Arizona, a déclaré lors de la webémission d’aujourd’hui de la NASA.

Bennu est également une roche spatiale potentiellement dangereuse, de sorte que la mission OSIRIS-REx a également des applications de défense planétaire. Par exemple, les mesures effectuées par la sonde devraient aider les chercheurs à mieux comprendre comment les astéroïdes se déplacent dans l’espace, affinant les trajectoires estimées de roches potentiellement menaçantes pour la Terre, ont déclaré des membres de l’équipe.

En outre, la mission pourrait aider les futurs mineurs de l’espace, leur faisant savoir combien d’eau et d’autres ressources astéroïdes telles que le port de Bennu. (Les divers objectifs de la mission sont définis par son nom complet: « Origines, interprétation spectrale, identification des ressources, Security-Regolith Explorer. »)

En rapport: Astéroïdes potentiellement dangereux (images)

La navigation de la mission a reçu la confirmation de l’arrêt du brûlage. #OSIRISREx rentre chez lui avec un souvenir des roches et des poussières d’un astéroïde vieux de 4,5 milliards d’années! #ToBennuAndBack pic.twitter.com/BmaK1dkPDB10 mai 2021 En savoir plus

Un âge d’or de retour d’échantillons

OSIRIS-REx n’est que l’un des nombreux missions de retour d’échantillons lancés ces dernières années.

Par exemple, le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 a renvoyé des morceaux de Ryugu – comme Bennu, un astéroïde proche de la Terre riche en carbone – sur Terre. le 5 décembre 2020 . Et à peine 11 jours plus tard, la capsule témoin de la mission lunaire chinoise Chang’e 5 est descendu en Mongolie intérieure .

Hayabusa2 a maintenant commencé une mission prolongée qui vise à étudier (mais pas à échantillonner) d’autres astéroïdes, et un destin similaire pourrait attendre OSIRIS-REx. Après avoir libéré sa capsule de retour le 24 septembre 2023, la sonde de la NASA effectuera une brûlure du moteur pour éviter de percuter la Terre. Il peut ensuite être envoyé sur un autre trek dans l’espace lointain – peut-être un qui se concentre sur un Rendez-vous en 2029 avec l’astéroïde potentiellement dangereux Apophis .