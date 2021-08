Adieu aux saisons interminables : Netflix impose une nouvelle façon de regarder les séries

SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN, Suspension LED d'intérieur blanc CCT switch 3000 K - Lampes pendulaires

Des espaces de représentation rondement menés : minimaliste et moderne, la nouvelle suspension de la série ONE attire tous les regards. Et ce doublement dans sa version double. Il est possible d'utiliser des câbles de même longueur par anneau pour les disposer de façon classique, l'un au-dessus de l'autre. L'autre option consiste à varier les longueurs de câbles pour obtenir un effet elliptique où les anneaux semblent se croiser. Par ailleurs, grâce à sa durée de vie attendue de 30 000 heures, elle nécessite peu de maintenance, ce qui en fait un luminaire idéal non seulement pour l'hôtellerie et la restauration, mais également pour les intérieurs privés aménagés avec goût. L'ambiance lumineuse (2 700/3 000 K) se règle avant l'installation à l'aide d'un interrupteur CCT. Son indice de rendu des couleurs (IRC 90) assure un niveau de qualité élevé à cette lumière diffusée en forme de halo vers le haut et le bas, que vous pourrez régler à l'aide d'une variation DALI.Détails techniques: Montage: En saillie, Interrupteur CCT: 1, Poids net: 4.2 kg, Détails de montage: Plafond, Classe de protection: I, Lumineux/watt: 38.18 lm/W, Courant secondaire / tension secondaire: 1400mA, Nom du produit: ONE DOUBLE, Différentes sorties lumineuses: 2, Tension nominale primaire: 220-240V ~50/60Hz, Consommation pondérée: 55 kWh/1.000h, Couleur: blanc, Puissance en watts: 55 W, Angle de rayonnement: 130 °, Lumen: 2120 lm, Diamètre: 80 cm, Hauteur: 4.5 cm, Longueur du câble de suspension: 300 cm, Matière: aluminium, Sortie lumineuse: direct-indirect, LED remplaçable: Remplacement du dispositif de commande uniquement par un spécialiste qualifié