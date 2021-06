Adieu aux cookies en 2023 : Google met une date d’expiration à ce mécanisme et confirme son engagement (controversé) envers le FLoC

Google veut dire adieu aux cookies. Ce système, qui a servi pendant des années à collecter des données d’utilisation pour les utilisateurs, a ses jours comptés : Les cookies ne seront plus supportés dans Chrome fin 2023.

La société a annoncé les dates prévues pour la suppression progressive des cookies dans le cadre de son initiative Privacy Sandbox, qui se déroulera en deux phases à partir de fin 2022 et mi-2023. L’avenir est le controversé FLoC (Federated Learning of Cohorts), qui a déjà rencontré l’opposition de plusieurs entreprises et fait d’ailleurs l’objet d’une enquête de la Commission européenne.

Chrome va complètement tuer les cookies d’ici la fin de 2023

Chez Google, ils insistent sur le fait que Privacy Sandbox vise à établir une série de normes ouvertes pour améliorer la confidentialité sur le réseau qui assurer la transparence et un meilleur contrôle sur la façon dont les données sont utilisées.

Cela signifie dire adieu aux cookies qui nous accompagnent depuis toutes ces années et les remplacer par le nouveau paradigme imposé par FLoC, un système qui regroupe les utilisateurs ayant les mêmes intérêts et cela permet donc, théoriquement, que des données particulières d’utilisateurs puissent être cachées sans leur nuire ni aux annonceurs, qui peuvent continuer à cibler des publics avec des intérêts spécifiques.

Pour y parvenir dans Google, ils ont déjà feuille de route dans laquelle ils proposent deux phases cela empêchera votre navigateur Chrome de prendre en charge les cookies :

Phase 1 (à partir de fin 2022) : Une fois les essais terminés et les API lancées dans Chrome, débutera cette phase au cours de laquelle les éditeurs et les professionnels de la publicité auront « le temps nécessaire pour migrer leurs services ». Cette étape devrait durer neuf mois, au cours desquels l’adoption de la technologie et les commentaires reçus seront surveillés avant de passer à la phase 2.

: Une fois les essais terminés et les API lancées dans Chrome, débutera cette phase au cours de laquelle les éditeurs et les professionnels de la publicité auront « le temps nécessaire pour migrer leurs services ». Cette étape devrait durer neuf mois, au cours desquels l’adoption de la technologie et les commentaires reçus seront surveillés avant de passer à la phase 2. Phase 2 (à partir de mi-2023): Chrome commencera à supprimer progressivement les cookies tiers sur une période de trois mois, jusqu’à son élimination totale fin 2023.

Ainsi, l’objectif de Google est d’atteindre supprimer entièrement les cookies dans Chrome d’ici la fin de 2023. Le terme est donc long, mais cette proposition se heurte aux critiques de plusieurs sociétés comme Brave, DuckDuckGo ou encore une Mozilla qui doute qu’elle protège réellement la vie privée.

D’autres entités telles que l’Electronic Frontier Foundation (EFF) appellent le FLoC une « idée terrible », mais S’il y a un obstacle majeur, c’est celui que la Commission européenne pourrait imposer, qui enquête sur cette initiative.

Margrethe Vestager, vice-présidente de la concurrence à la Commission européenne, a récemment déclaré que la CE craignait « que Google a rendu difficile la concurrence entre les services de publicité en ligne des concurrents dans la soi-disant « pile technologique publicitaire ». « Donc, nous verrons comment les événements se déroulent et si Google réussit à imposer ce nouveau paradigme pour suivre notre activité en ligne.