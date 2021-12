Adieu à Star Wars : Daisy Ridley rejoindrait l’univers cinématographique Marvel

in

Pour lui Univers cinématographique Marvel des dizaines d’acteurs prestigieux ont défilé qui ont démontré qu’ils n’avaient aucun préjugé en participant à un franchise de super-héros. Personne ne veut être exclu du succès que l’étude présidée par Kevin Feige. Et parmi eux, il y a aussi des interprètes qui sont passés par des phénomènes tels que CC ou Guerres des étoiles et qui souhaitent avoir une seconde chance de cette dimension.

Il parait, marguerite ridley -Qui a joué Roi dans la troisième trilogie de La guerre des galaxies– pourrait être en pourparlers pour rejoindre le MCU. L’actrice anglaise sait très bien avec quoi travailler Disney, il ne serait donc pas si loin de rejoindre une méga production aux mains de la société Mickey Mouse, bien que cette fois loin de Lucas Film. Comme tant d’autres, la proposition de Marvel Studios pourrait être plus que tentante.

Comment est née la rumeur ? Il y a quelques mois, le protagoniste de Guerres des étoiles Il a déclaré dans une interview qu’il avait reçu le scénario de Femme araignée entre les mains de Olivia Wilde et il a assuré qu’il aimerait faire partie d’un projet à ce niveau. Alors qu’elle parlait avec Comic Book, tout cela a été encore amélioré par les fans et l’idée a pris encore plus d’importance qu’elle n’avait voulu lui donner avec ses mots.

« C’est drôle parce que quelqu’un m’a soudainement interrogé sur les rumeurs de Spider-Woman récemment et j’ai dit : ‘Oh ça sonne bien‘», a-t-il commencé à dire. L’actrice qui jouait Rey a déclaré à propos des grandes franchises : « Apparemment, maintenant, il semble que je me sois déclaré favori pour le rôle, ce qui n’est pas vrai ! Je ne choisis pas vraiment les choses, je n’avais pas l’intention de faire un autre grand film. Simplement J’ai lu le script et j’ai adoré l’idée”.

Bien qu’il ait assuré qu’il souhaitait prendre le temps de ces films colorés pour faire partie de projets plus petits, Giant Freakin Robot dit qu’il est en pourparlers avec le studio de Kevin Feige pour faire partie de l’univers cinématographique Marvel. Sera-ce avec Femme araignée? Rien n’est encore confirmé, même si ce rôle arriverait juste à temps après le succès sans précédent de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, où il s’est démarqué Tom Holland, acteur avec qui il partage le premier rôle dans Marche du chaos.

