Adieu à Elvis: ce sera le nouveau film d’Austin Butler avec Tom Hardy

NOUVELLE RÉGENCE

Le protagoniste du biopic King of Rock and Roll retrouve l’acteur Venom dans une nouvelle production. Voici le nouveau projet de Jeff Nichols avec Jodie Comer !

© GettyAustin Butler et Tom Hardy joueront dans The Bikeriders.

Cela fait juste une semaine depuis Elvis j’arrive à hbo max. Après des modifications du calendrier Warner Bros. Pictures, le studio a finalement activé la première sur la plateforme de streaming. Et le biopic du King of Rock and Roll n’a pas mis plus de quelques heures pour devenir la grande tendance du catalogue. Quelle est la grande attraction du film ? Outre la direction particulière de Baz Luhrmann et les thèmes musicaux du chanteur légendaire, la vérité est que majordome austin C’était une des clés du succès.

C’est que, bien que l’acteur ait commencé par de petits rôles dans des productions pour adolescents, une fois qu’il a réussi à passer l’audition de Elvis, a été mis sur toutes les lèvres. Son interprétation unique de ce musicien inoubliable a attiré l’attention des réalisateurs et producteurs les plus prestigieux qui cherchent déjà à avoir dans leurs séries et films ce qui promet d’être Nominé à l’Oscar du meilleur acteur. En ce sens, son agenda était rempli de projets.

l’un d’eux sera Dune : Partie IIle film mettant en vedette Timothée Chalamet et Zendaya qui tourne sous la direction de Denis Villeneuve et qui a également inclus dans son casting Florence Poug. Mais ce n’est pas la seule sortie qu’il a en tête. De plus, il a été confirmé qu’il jouera Les cyclistesle nouveau film Jeff Nichols qui présentera des performances de TOm Hardy et Jodie Comer en tant que membres de la distribution.

Inspiré par la photographie de Danny Lyon et son livre du même nom de 1967, le cinéaste est prêt à entreprendre ce projet prometteur dont le tournage est confirmé le mois prochain. Comme cela va être? Date limite avancée : « Le film est une histoire originale qui se déroule dans les années 1960 après la montée en puissance d’un club de motards fictif du Midwest. Vu à travers la vie de ses membres, le club évolue d’un lieu de rassemblement pour les étrangers locaux à un gang plus sinistre, menaçant le mode de vie unique du groupe d’origine.”.

De cette manière, le film tentera de rassembler les chiffres les plus rentables de l’année dernière. Alors qu’Austin Butler était remarquable dans ElvisTom Hardy a récemment fait la une du casting de Venom : qu’il y ait carnage, devenant l’un des grands succès de l’ère post-pandémique et dépassant la collecte de 500 millions de dollars. De même, Jodie Comer se prépare à faire ses débuts à Broadway après sa nomination aux Emmy Awards pour sa performance dans tuant la veille.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂