Adieu à Black Widow : c’est ce que Scarlett Johansson a prévu avec Marvel

le Univers cinématographique Marvel est devenu un protagoniste cette semaine grâce à la première mondiale de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Et c’est que la franchise de super-héros promet de surpasser même le succès de Avengers : Fin de partie, ce qui en a fait l’un des films les plus rentables de l’histoire. Une partie de ce phénomène était Scarlett Johansson, qui a personnifié pendant quelques années Veuve noire.

Ce n’est que cette année – avec quelques retards dus à la pandémie de coronavirus – que Natasha Romanoff avait son propre film solo. Et c’est arrivé bien plus tard que prévu : au moment où la compagnie de Kevin Feige a présenté son histoire, le personnage était en fait déjà mort après s’être sacrifié pour sauver l’humanité, restant en vie Clint Barton, maintenant le protagoniste de la série Disney + Oeil de faucon.

Il a non seulement fonctionné comme un adieu à Black Widow, mais aussi comme l’introduction de Elena Belova chargé de Florence pug. Bien que cela aurait dû être une fermeture émotionnelle du cycle, les circonstances l’ont éclipsé. Est-ce que Johansson a poursuivi Disney pour la première en même temps que le streaming, ce qui a fait que son premier projet en tant que producteur a perdu des millions de dollars.

Contre toute attente, le conflit s’est clos en bons termes et l’actrice choisit de continuer à travailler avec Marvel. Mais… il dira au revoir à Black Widow ! Ses plans sont déjà très clairs pour lui. Cela a été dit lors d’un dialogue avec Collider ces derniers jours. « J’ai travaillé pendant 30 ans, ce qui est fou. Partager avec des gens qui veulent être là et qui veulent contribuer de manière créative au même type d’idée est quelque chose qui me passionne beaucoup car je produis de plus en plus de choses pour d’autres personnes.”.

Que va-t-il faire de la franchise de super-héros ? Continuer à produire. « C’est comme travailler avec le famille. Marvel possède certaines des meilleures propriétés intellectuelles de tous les temps et vraiment là tu peux rêver grand», a-t-il remarqué. La prestigieuse actrice a conclu : «C’est comme un terrain de jeu créatif qui ressemble à un rêve. Encore une fois, j’ai ce lien personnel avec mes pairs qui vient d’être dans ce monde avec ces gars pendant 10 ans.”.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂