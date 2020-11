Adidas Yeezy Basketball QNTM recevra un autre réapprovisionnement

Les fans du coloris OG de la Adidas Yeezy Basketball QNTM vont se régaler.

Kanye West a livré des baskets assez incroyables au fil des ans, et bien que ses dernières créations soient certainement sauvages, on ne peut nier qu’il n’a aucune crainte quand il s’agit de devenir ambitieux avec ses silhouettes. Peut-être que son modèle le plus universellement aimé à sortir au cours de la dernière année est l’Adidas Yeezy Basketball QNTM, qui a été initialement publié en quantités limitées à Chicago lors du NBA All-Star Weekend. Depuis ce temps, la sneaker a été réapprovisionnée, tandis que de nouveaux coloris ont fait leur chemin vers le marché. Maintenant, selon Yeezy Mafia, le coloris OG très recherché reçoit un autre réapprovisionnement, et cette fois, cela se produira en février 2021. Ce sera un réapprovisionnement mondial, ce qui signifie que les sneakerheads du monde entier pourront pour mettre la main sur une paire de chaussures qui en a échappé à beaucoup lors de sa sortie. Comme vous pouvez le voir dans l’article ci-dessus, la chaussure est classée par ses vagues blanches et argentées sur les panneaux latéraux, tandis que le daim beige apparaît sur la zone des orteils. À partir de là, nous obtenons du noir sur la languette et le talon arrière, tandis que la semelle intermédiaire est remplie de matériau Boost. Restez à l’affût des mises à jour sur ce réapprovisionnement car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour.