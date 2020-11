Adidas lance les baskets officielles Spider-Man Miles Morales de Marvel

Il ne reste que quelques jours avant le lancement de Playstation 5, La console nouvelle génération de Sony. En plus de Les âmes du démon ou Salle de jeux d’Astro, les joueurs pourront lancer cette machine avec Marvel’s Spider-Man Miles Morales et entrez dans la peau d’un nouvel homme-araignée. Mais ce n’est pas la fin de tout, car en plus de contrôler le bon vieux Miles, les utilisateurs pourront également porter comme lui dans la vraie vie.

Dans le cadre d’une promotion exclusive, la marque Adidas va commencer à vendre des chaussures officielles Miles Morales dans le cadre d’une collaboration avec le titre de Jeux insomniaques. De cette façon, les hommes et les garçons peuvent utiliser les mêmes chaussures que le protagoniste du jeu porte.

Cette paire de chaussons s’appelle Adidas Superstar Low-Top par Spider-Man et ils seront mis en vente à partir du prochain 4 décembre à 00h00 Heure espagnole pour un prix de 69,95 euros. Pour le moment, ils n’apparaissent que sur le site officiel avec des tailles pour enfants, mais il faut supposer que plus tard, celles de taille adulte seront également lancées. On se souvient au passage que Jusqu’à il y a un mois, le personnage de Miles Morales portait des baskets Nike (comme ceux du film Un Nuevo Universo), qui a également été mis en vente dans le monde réel pour un prix de 150 euros.

En ce qui concerne le jeu vidéo officiel, Marvel’s Spider-Man Miles Morales Il sera mis en vente le lendemain 12 novembre tant pour Playstation 5 comme pour Playstation 4. Dans Areajugones, nous l’avons déjà joué et analysé, et si vous voulez savoir ce que nous avons pensé, nous vous recommandons de jeter un œil à ce qui suit Article.

