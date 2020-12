Adesanya obtient une ceinture violette dans BJJ: Je veux tapoter quelqu’un dans l’étranglement

En tant que kickboxeur à succès, Israel Adesanya est passé à l’UFC et est devenu champion des poids moyens en un rien de temps. Il a continué à montrer sa classe debout, mais maintenant que le Nigérian s’améliore également sur le terrain, il veut montrer à ses fans cette facette de ses compétences.

Israel Adesanya devient de plus en plus un véritable artiste martial mixte. Jusqu’à présent, le kickboxing a été une priorité absolue pour lui, il a célébré les KO contre Paulo Costa et Robert Whittaker. Mais ce sera bientôt un vieux chapeau pour lui, car Adesanya espère que son Jiu-Jitsu sera également mis à l’épreuve à un moment donné.

« J’espère que les gars essaieront quelques démontages, je veux toucher quelqu’un dans l’étranglement », a déclaré Adesanya à MMAFighting. « Au début de ma carrière à l’UFC, ils l’ont essayé et ont ensuite réalisé: » Cela ne fonctionnera pas, alors nous resterons immobiles, oh, cela ne fonctionnera pas non plus « .

Adesanya avait repoussé trois takedowns au printemps contre le lutteur de style libre olympique Yoel Romero. Lors de ses trois premiers combats à l’UFC contre Rob Wilkinson, Marvin Vettori et Brad Tavares, il a été amené au tapis avec succès six fois au total. Dans les six combats suivants, un seul de plus au total de Kelvin Gastelum. Adesanyas repousse 86% de tous les démontages.

Et le joueur de 31 ans n’aurait même pas d’inconvénient à ce que la compétition réussisse à le faire monter sur le tapis. Parce que le week-end, Adesanya a reçu sa ceinture violette de la légende du BJJ Andre Galvao et meurt maintenant d’envie d’appliquer ce qu’elle a appris.

« Tu devrais tirer à nouveau, j’ai appris quelques trucs que je veux utiliser, » continue Adesanya. «Ma formation n’a pas changé. Je continue et j’essaie de m’améliorer chaque jour. Rien ne changera à cet égard. «

