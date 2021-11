Adele « se sent mal » pour les fans qui étaient « contrariés » par sa perte de poids

Le chanteur de 33 ans, qui a récemment vendu deux dates à Hyde Park l’année prochaine en quelques minutes, s’est entraîné dur dans le gymnase et a perdu environ sept pierres de poids ces derniers temps.

Elle a dit à Winfrey que certains fans se sont sentis « bouleversés » et « abandonnés » par elle, et a expliqué ses propres sentiments à ce sujet.

Elle a poursuivi: « J’étais body positive à l’époque et je suis body positive maintenant.

« Je me sens mal que cela ait fait que quelqu’un se sente mal dans sa peau – mais ce n’est pas mon travail. J’essaie de régler ma propre vie. Je ne peux pas ajouter une autre inquiétude. »

Adele a ensuite parlé de l’anxiété qu’elle a ressentie après la rupture de son mariage et de la façon dont elle a géré cela en changeant ses habitudes et en se concentrant sur la santé.

Elle a déclaré: « J’ai eu les crises d’anxiété les plus terrifiantes après avoir quitté mon mariage.

« Ils m’ont complètement paralysé et m’ont rendu si confus parce que je ne serais pas en mesure d’avoir le moindre contrôle sur mon corps.

« J’avais une telle confiance [with her trainer]. Et quand je travaillais avec lui, j’avais moins d’anxiété. Je n’étais même pas gêné par mon poids mais en faisant ça, ça m’a aidé avec beaucoup de choses,