Adele provoque une tempête de merde avec un bikini jamaïcain

La chanteuse britannique Adele est apparue au Carnaval des Caraïbes à Londres dans un look jamaïcain avec des nattes et une coiffe de plumes. De nombreux fans critiquent avec indignation cela comme une appropriation culturelle.

La chanteuse britannique Adele (32 ans) est apparue au traditionnel carnaval de Notting Hill à Londres dans un look jamaïcain. Alors que certains fans ont fait l’éloge de la tenue, l’apparence a suscité beaucoup d’excitation. Le festival de rue, qui est célébré en ligne cette année, a lieu chaque année dans la capitale britannique et célèbre les cultures d’immigrants des Caraïbes et d’Afrique. La mince Adele portait un haut de bikini avec le drapeau de la Jamaïque imprimé dessus, ses cheveux étaient faits dans le style bantou avec de petites nattes et une coiffe de plumes jaunes complétait sa tenue.

Mais ce regard a agacé les fans. «Appropriation culturelle» est le nom que les militants utilisent pour sensibiliser aux formes subtiles de racisme. Un intervenant a souligné le problème: «Les femmes noires étaient discriminées à cause de cette coiffure culturelle.» Avec les blancs, cependant, ce look serait acceptable, ce serait injuste et mettrait les gens en colère.

Naomi Campbell est ravie

Tous les fans ne se sont pas sentis attaqués par le regard d’Adele. Le mannequin à la peau sombre Naomi Campbell (50 ans), dont la mère vient de la Jamaïque, a commenté avec enthousiasme et sans critique avec un cœur noir et des symboles du drapeau de la Jamaïque. Un autre commentateur à la peau sombre a tenté de dire: “Ce serait plus productif si nous passions la moitié de notre temps à nous écouter et à nous comprendre plutôt que de rejeter les sentiments de l’autre.”

Adele n’est pas la première célébrité à supporter des allégations d’abus de culture. Les chanteurs Katy Perry (35 ans), Beyoncé (38 ans), Taylor Swift (30 ans) ou le chanteur Chris Martin (43 ans) de Coldplay, mais aussi le premier ministre canadien Justin Trudeau (48 ans) ont déjà été dans le feu croisé des critiques à cet égard.

