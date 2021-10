Adele présente « Easy on Me », son premier single en cinq ans

En préparation de la sortie de « 30 », son quatrième album studio très attendu qui sortira en novembre prochain, Adele a présenté à ses fans après une longue attente de cinq ans son nouveau single, une douce ballade au rythme majoritairement guidé. un piano intitulé « Easy On Me ».

Adele a écrit et produit cette nouvelle chanson en collaboration avec Greg Kurstin, l’accompagnant d’une vidéo qui a été réalisée par le cinéaste canadien-français Xavier Dolan, acclamé pour son travail sur des films comme « Les Amours Imaginaires » et qui avait déjà travaillé avec le chanteur sur le clip de « Hello ».

« Pour moi, il n’y a rien de plus fort que des artistes qui se reconnectent après des années de séparation », a déclaré Dolan dans un communiqué à propos de sa nouvelle collaboration avec le chanteur. « J’ai changé. Adele a changé, et c’est l’occasion de célébrer comment nous avons tous les deux évolué et comment nous restons tous les deux fidèles à nos thèmes les plus aimés. C’est le même, mais différent ».

Lors d’une conversation avec BBC Radio 2, Adele a souligné qu’il y avait trois options dans l’album pour devenir le premier single officiel, s’assurant que chacun avait un son complètement différent entre eux, l’un d’eux fortement influencé par le duo synthpop Goldfrapp.

« Et puis il y en a un autre qui est très 70’s, une composition très pianiste. Semblable à Carpenters, très Elton John ». Adele a choisi « Easy On Me » en raison de la puissance de son refrain, notant que c’est une chanson tout à fait dans son style traditionnel. « Et après avoir été absent pendant si longtemps, j’avais l’impression que c’était la plus grande partie de mes chansons que ce à quoi les gens s’attendaient. »

Adele recientemente confirmó que su nuevo álbum llevará por título “30”, luego de que aparecieran vistosos espectaculares ciudades importantes de todo el mundo que presentaban dicho número, preparando su lanzamiento para el día 19 de noviembre, anticipando que sería su material con mayor carga personal jusqu’au moment.