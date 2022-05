Adèle Haenel s’éloigne du cinéma « raciste et patriarcal »

Adèle Haenel, que vous avez peut-être connue de Céline Sciamma Portrait d’une dame en feu, n’est pas apparue dans un film depuis 2019. Lors d’une récente interview avec FAQ (via The Film Stage), l’actrice française a expliqué pourquoi vous ne devriez pas vous attendre à la voir dans un autre film de si tôt. C’était sur la façon dont elle pensait que les femmes et les minorités étaient traitées.

« Je ne fais plus de films », a déclaré Haenel. « Pour des raisons politiques. Parce que l’industrie cinématographique est absolument réactionnaire, raciste et patriarcale. Nous nous trompons si nous disons que les puissants sont de bonne volonté, que le monde va effectivement dans le bon sens sous leur bonne et parfois maladroite gestion. Pas du tout. La seule chose qui fait bouger la société structurellement est la lutte sociale. Et il me semble que dans mon cas, partir c’est se battre. En quittant définitivement cette industrie, je veux participer à un autre monde, à un autre cinéma.

Auparavant, elle était attachée à un nouveau film de science-fiction du réalisateur Bruno Dumont. Alors qu’elle pensait initialement que le projet avait l’air très amusant, Haenel a fini par partir en raison de son désaccord avec le sujet et le contenu du film. Selon Haenel, derrière la drôle de façade du film, il y avait un monde sombre, sexiste et raciste qui était défendu.

FILM VIDÉO DU JOUR

«Le scénario était plein de blagues sur la culture d’annulation et la violence sexuelle. J’ai essayé d’en discuter avec Dumont, car je pensais qu’un dialogue était possible. Je voulais croire pour la énième fois que ce n’était pas intentionnel. Mais c’est intentionnel. Ce mépris est délibéré. Tout comme ils se moquent des victimes, des personnes en situation de faiblesse. L’intention était de faire un film de science-fiction avec une distribution entièrement blanche – et donc un récit raciste. Je ne voulais pas soutenir cela.

Est-ce la fin pour Adèle Haenel ?







Haenel n’a cependant pas complètement renoncé à jouer. Elle se concentre maintenant sur le travail au théâtre, voulant participer à un autre monde. Selon Haenel, si elle restait aujourd’hui dans cette industrie cinématographique, ce serait une caution féministe à cette industrie masculine et patriarcale. Cependant, elle n’exclut pas de faire des films indépendants avec des collaboratrices comme les militantes Céline Sciamma et Gisèle Vienne.

« Je ne veux pas faire partie d’une machine à laver féministe. C’est des conneries », a déclaré Haenel, avant de citer deux autres exemples d’hypocrisie de l’industrie,« Le directeur du CNC, l’organisation française pour la promotion du cinéma, Dominique Boutonnat, reste en poste alors qu’il est mis en examen pour agression sexuelle. Mais Thierry Frémaux, du Festival de Cannes, met trois femmes dans la Sélection officielle 2022, donc on me dit que ça va dans le bon sens ? Dans le sens d’être eu, oui !

Avant cela, Haenel a également protesté contre l’injustice dans l’industrie cinématographique en quittant les César du film en 2020 en raison de la victoire du meilleur réalisateur de Roman Polanski pour Un officier et un espion. Elle a également récemment participé à un panel politique sur l’activisme et la lutte contre la montée de la droite d’automne, que vous pouvez regarder ici.









Ray Fisher fournit des détails sur les conversations racistes présumées sur le plateau de la Justice League

Lire la suite