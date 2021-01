Adele fête les dix ans de son album ’21’

Adele a utilisé ses réseaux sociaux pour célébrer la dixième anniversaire du lancement de son deuxième album étude, ‘vingt et un’.

Qui l’aurait deviné? Bonne amie de 10 ans », a écrit la chanteuse dans son récit de Instagram.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Adele confirme qu’elle ne sortira pas de nouvel album avant 2021

«C’est fou comme je me souviens peu de ce que je ressentais il y a dix ans. Mais merci du fond du cœur de nous avoir fait entrer dans votre vie et de l’avoir laissé être la bande originale de certains d’entre eux. «

L’album sorti au cours du mois de janvier du 2011 a été le catalyseur de l’une des carrières musicales les plus importantes de la dernière décennie, avec déjà des classiques comme, ‘Quelqu’un comme toi’ et ‘Toucher le fond’.

Il album a atteint le sommet des charts dans plus de 30 pays lors de sa sortie, devenant ainsi l’album le plus vendu sur 2011 et 2012.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Adele parle de son nouvel album sur ‘Saturday Night Live’

La célébration de Adele intervient à un moment où les rumeurs sur la sortie possible d’un quatrième album sont à un niveau record, ce qui serait une continuation de son Troisième album étude, «25».

En revanche, en début d’année, le comédien Alan Carr a révélé qu’Adele lui avait montré certaines des chansons de son album très attendu, les appelant «Indestructibles».