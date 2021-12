Adele Fans Angers après que les billets pour les spectacles de Las Vegas se soient vendus pour 35 000 €

IELLO Las Vegas Royale

vous incarnez un risque-tout tentant sa chance dans le monde tape-a-lroeil de las vegas. vous pouvez visiter six casinos, chacun dreux presentant une valeur de de et des gains differents. manche apres manche, les memes questions vont se poser : ou devrais-je placer mes des afin drobtenir la majorite a cet endroit ? ou mes adversaires vont-ils placer leurs des ? et ou puis-je remporter un maximum de cash au nez et a la barbe de mes adversaires ?mais soyez prudent, ce genre de lutte autour des plus gros billets peut mal tourner ... et a la fin, crest un troisieme larron qui en profite !nlas vegas dans une toute nouvelle edition exceptionnelle n16 plateaux modulables et compatibles pour renouveler les parties nencore plus de fun et de surprises pour un plaisir renouvelencontenu :n 90 billets, 51 des, 20 jetons, 15 tuiles et marqueurs, 8 plateaux, 1 arene de des, 1 anneau et 1 livret de regles. ntaille de la boite : 31 x 22 x 7cm.