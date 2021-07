Adele fait une rare apparition publique sur le court des finales de la NBA, déclenche des rumeurs de rencontres

Adele a montré son côté sportif sur les réseaux sociaux au cours des deux dernières semaines.

Mardi 7 juillet, elle a publié sur Instagram une vidéo qu’elle a prise après que l’Angleterre a battu le Danemark en demi-finale lors du Championnat d’Europe de football de l’UEFA 2020. En arrière-plan du clip, on peut l’entendre applaudir bruyamment alors que sa caméra se détournait de la télévision alors qu’elle sautait de haut en bas.

« SON BLOODY COMING HOME », a-t-elle légendé la vidéo.

Après que l’Angleterre a perdu la finale de l’Euro 2020 le dimanche 11 juillet contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but, Adele a partagé une autre publication sur Instagram pour continuer à partager son soutien à l’équipe de son pays d’origine. La chanteuse a posé dans un tee-shirt rouge anglais, souriant vers le ciel, les yeux fermés.

« Vous nous avez rendus si fiers ! » Elle a légendé le post : « Vous avez ramené notre jeu à la maison et vous nous avez tous réunis. »

Ces dernières années, les apparitions publiques d’Adele ont été rares. Elle est restée en grande partie silencieuse sur les réseaux sociaux, partageant une poignée de messages au cours de la dernière année, dont un pour son 33e anniversaire le 5 mai, le 10e anniversaire de son deuxième album « 21 » et une série de messages pour la commémorer fois en tant qu’hôte de « Saturday Night Live » en octobre dernier.

Le chanteur est revenu au Studio 8H l’année dernière, cette fois en tant qu’hôte pour la première fois plutôt qu’invité musical. Auparavant, elle a d’abord été l’invitée musicale en 2008 aux côtés de l’animateur Josh Brolin, puis est revenue en 2015 avec l’animateur Matthew McConaughey.

Au cours de son passage en tant qu’animatrice, elle s’est moquée de sa perte de poids dans son monologue d’ouverture et a expliqué pourquoi elle ne ferait pas double emploi en tant qu’animatrice et invitée musicale de l’émission.

« Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que je suis simplement l’hôte. J’ai tout vu », a-t-elle déclaré. « Pourquoi n’est-elle pas l’invitée musicale et des trucs comme ça ? Il y a plusieurs raisons. Mon album n’est pas fini. J’ai aussi trop peur de faire les deux. »

Bien qu’elle n’ait peut-être pas joué de nouveaux tubes à l’époque, Adele a sorti ses côtelettes de chant lors de l’un des sketchs de la nuit. Dans une parodie de « The Bachelor », Adele a dépeint l’un des candidats sur la parodie du concours de rencontres et a finalement fini par chanter « Someone Like You », « Hello » et « Rolling in the Deep » à divers moments pendant le sketch .

Dans un post après la diffusion de l’épisode, Adele a célébré l’étape de sa carrière dans un post Instagram touchant, écrivant en partie : « J’ai passé le meilleur moment sur SNL ! Merci aux acteurs, à l’équipe, aux scénaristes et aux producteurs les plus merveilleux. Quelle sublime bande de gens vous êtes. Lorne, merci de croire en moi !

Plus tard dans la légende, elle a ajouté: « Je l’ai fait pour le plaisir et j’espère que vous en avez tiré aussi! »