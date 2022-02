Adele fait une apparition sur le tapis rouge après avoir reporté sa résidence à Vegas – voir les photos

Adele a foulé le tapis rouge des Brit Awards mardi soir dans un look digne de « Oh My God ».

La chanteuse portait une robe noire Armani personnalisée lors de la cérémonie à l’O2 Arena de Londres, a rapporté British Vogue.

Adele a foulé le tapis rouge dans une robe Armani personnalisée. JMEnternational / Getty Images

La star de 33 ans est entrée dans la cérémonie de remise des prix – essentiellement l’équivalent britannique des Grammys – avec des nominations dans quatre catégories après la sortie de son album « 30 » en novembre. Adele a été nominée pour l’album de l’année, l’artiste de l’année, la chanson de l’année pour « Easy on Me » et le meilleur groupe pop/R&B.

Adele a terminé la soirée avec des victoires pour l’album de l’année, la chanson de l’année et l’artiste de l’année.

Adele (et sa bague) a fait sensation lors de l’événement. JMEnternational / Getty Images

L’apparition d’Adele sur le tapis rouge survient quelques semaines seulement après qu’elle a annoncé qu’elle reportait sa résidence à Las Vegas, « Weekends with Adele ». La préparation des émissions avait été « absolument détruite par les retards de livraison et le COVID », a déclaré Adele dans une vidéo émouvante le 20 janvier.

La semaine dernière, Adele a taquiné son apparition aux Brit Awards dans un post Instagram.

Adele reçoit le prix de la chanson de l’année aux Brit Awards 2022. Gareth Cattermole/Getty Images

« Hiya, donc je suis vraiment heureux de dire que je vais jouer aux Britanniques la semaine prochaine !! Etdddd, je passerai aussi voir Graham pour discuter sur le canapé pendant que je serai en ville aussi ! J’ai hâte d’y être ! elle a écrit, se référant au talk-show de Graham Norton.

Elle a ajouté: « Oh, et Rich envoie son amour », une ligne qui semblait répondre aux rumeurs selon lesquelles sa relation avec son petit ami Rich Paul était sur les rochers.

Dans une tournure intéressante, Adele a été repérée sur le tapis rouge des Brit Awards avec un énorme diamant assis sur son annulaire, déclenchant des rumeurs de fiançailles. AUJOURD’HUI a contacté son représentant pour un commentaire.

