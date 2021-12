Adele explique pourquoi elle a perdu le contrôle de son compte Instagram

Banggood Bakeey prise EU prise prise électrique numérique prise minuterie prise 220V contrôle du temps compte à rebours prise min

Caractéristiques:1.Fonction antivol Radom2. fonction de compte à rebours3. réglage de lheure dété4.12 / 24 heures de commutation Spécification:Taper:UE 230V 50HZ 16ANOUS 110V 60HZ 15AROYAUME-UNI 240V 50HZ 13AInstallation: type de priseTempératures de fonctionnement: 0 ° C à + 55 ° CCommutateur de sortie: relais TUV R / CPrécision: ± 2 minutes par moisTension: 110-240V ~ 50 / 60HzNiveau IP: IP20Batterie en veille: 100 heuresProgramme: 20 ON / OFF, réglage minimum 1sec Comment utiliser:1.Réinitialisez-le utilisez une épingle pour appuyer sur le R2.Réglage de lheure actuelle appuyez sur Horloge et WEEKHOURMINSEC pour régler3.Réglage du programme de minuterie3.1: Appuyez sur «PROG» pour entrer dans le mode de réglage3.2 Appuyez sur «SEC», «MIN» «HOUR» et «WEEK» pour régler la semaine, lheure et les minutes du jour de la semaine pour le réglage de lheure 1ON.3.3 Appuyez à nouveau sur «PROG» pour entrer et régler lheure darrêt, lécran affiche «1OFF»3.4 Appuyez sur SEC, MIN, HOUR et WEEK pour régler la semaine, lheure et les minutes du jour de la semaine pour le réglage de lheure 1OFF. Réglage programmé ON / OFF.4. Réglage de la combinaison des jours Le forfait comprend:1 * interrupteur de prise de minuterie