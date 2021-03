Adele et l’ex Simon Konecki partageront la garde conjointe d’un fils de 8 ans

Adele et son désormais ex-mari Simon Konecki partageront la garde conjointe de leur fils, selon des documents judiciaires obtenus par AUJOURD’HUI.

Konecki et Adele se sont mariés pour la première fois le 4 mai 2018, bien qu’ils aient été ensemble plusieurs années auparavant et ont accueilli leur fils en 2012. Les deux ont annoncé leur séparation en août 2019 et Adele a demandé le divorce en septembre de la même année, citant «irréconciliable. différences. »

«Adele et son partenaire se sont séparés», a déclaré son représentant à AUJOURD’HUI à l’époque. «Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble avec amour. Comme toujours, ils demandent de l’intimité. Il n’y aura aucun autre commentaire. »

Adele et Simon Konecki aux Grammy Awards à Los Angeles le 10 février 2013. Kevin Mazur / WireImage

Konecki et Adele partageront la garde de leur enfant de 8 ans, Angelo. Selon des documents judiciaires, le chanteur de 32 ans et Konecki, 46 ans, ont eu recours à la médiation pour parvenir à un accord et ont déterminé qu’il n’y aurait pas de chèque mensuel de pension alimentaire pour époux – bien qu’ils aient conclu un accord séparé dans un dossier qui est non accessible au public.

Adele a toujours été extrêmement privée au sujet de sa vie personnelle, et les fans ne savaient pas qu’elle était mariée jusqu’à ce qu’elle remercie son «mari» dans son discours d’acceptation aux Grammy Awards en février 2017. Fait intéressant, les dossiers judiciaires déposés lors de leur divorce montrent leur fonctionnaire. date du mariage en mai 2018, plus d’un an plus tard.

En 2015, elle s’est ouverte à AUJOURD’HUI sur la façon dont son fils est sa première priorité.

«Mon fils vient partout avec moi, c’est la première personne que je vois le matin et la dernière personne que je vois la nuit», dit-elle. « Mon enfant vient en premier et ma musique vient en second. Et je viens en second. »

Konecki est le co-fondateur de Life Water, une marque d’eau embouteillée écologique au Royaume-Uni et dirige également Drop4Drop, une organisation qui aide les pays qui ont besoin d’eau propre. Adele et Konecki ont partagé leur temps entre Londres et Beverly Hills, en Californie, où elle a acheté une maison en 2016.

Vidéo connexe: