Adele est-elle fiancée ? Détails sur son fiancé rumeur Rich Paul

Adele a déclenché des rumeurs de fiançailles après avoir été photographiée marchant sur le tapis rouge des Brit Awards avec un diamant placé fermement sur son annulaire.

De nombreux fans pensent que c’est la façon dont la chanteuse annonce subtilement qu’elle est fiancée à son petit ami Rich Paul.

Adele a fait sa première apparition aux Brit Awards depuis 2016, il semble presque intentionnel que pour sa première fois après six ans, il soit juste qu’elle annonce ses fiançailles potentielles lors d’une nuit monumentale.

Adele a ébloui dans une robe en velours Armani Privé personnalisée, mais bien sûr, la bague scintillante à son doigt a volé la vedette.

Adèle est-elle fiancée ?

Après être apparue sur le tapis rouge des Britanniques avec une bague de fiançailles, on peut supposer qu’Adele est probablement fiancée à Rich Paul.

Une source a affirmé que les rumeurs sur les fiançailles d’Adele étaient vraies.

Le compte de potins de célébrités préféré d’Instagram, DeuxMoi, a partagé une astuce anonyme dans laquelle quelqu’un a affirmé qu’un chanteur de la liste A qui a été vu avec la bague est fiancé.

Beaucoup ont rapidement supposé que le message concernait Adele.

Adele et Rich Paul sont devenus publics pour la première fois l’année dernière.

Adele, 33 ans, et Rich Paul, 40 ans, se fréquentent depuis l’été dernier, choisissant de garder leur relation hors de la vue du public.

Adele était devenue officielle pour la première fois sur Instagram avec Paul en septembre 2021, partageant une série de photos où l’une comprenait le chanteur « Easy On Me » et Paul avait l’air assez chic tout en posant dans un photomaton.

Paul, qui est le PDG et fondateur de Klutch Sports Group, et le chef d’UTA Sports, est connu comme l’un des plus grands agents de la NBA.

Paul est un ami proche de LeBron James après l’avoir rencontré alors que James était encore adolescent en 2002, le duo devenant rapidement un ami proche.

La liste de Paul de célèbres clients vedettes comprend James, Ben Simmons, Draymond Green et Lonzo Ball.

Paul travaille également sur un mémoire qui devrait être publié par Roc Lit 101, une division d’édition de la société de divertissement Roc Nation de Jay-Z.

Dans une interview avec Rolling Stone, Adele a parlé de sa première rencontre avec Paul lors de la fête d’anniversaire d’un ami commun il y a quelques années.

Elle a fini par renouer avec Paul au printemps dernier, à peu près au même moment où son père était décédé.

Elle n’est pas aussi soucieuse d’être privée avec sa vie parce qu’elle est très heureuse avec Rich », a déclaré une source à E! News.

Récemment, Adele a mis fin aux rumeurs selon lesquelles sa relation avec Paul devenait « tendue ».

Dans une publication Instagram sur la performance de son Brit Award et sa prochaine apparition dans « The Graham Norton Show », Adele a apparemment répondu aux informations selon lesquelles elle « essayait de sauver sa relation ».

« Je suis vraiment heureux de dire que je vais jouer aux Brits la semaine prochaine !! » écrivait-elle à l’époque. « Je passerai aussi voir Graham pour discuter sur le canapé pendant que je serai en ville aussi ! J’ai hâte d’y être ! Oh, et Rich envoie son amour », a écrit le chanteur dans la légende.

Pendant son séjour chez les Britanniques, Adele a remporté trois des quatre prix pour lesquels elle avait été nominée, dont la chanson et l’album de l’année.

La chanteuse a dédié son prix de l’album de l’année à son fils, Angelo, et à son ex-mari, Simon Konecki, dont Adele a demandé le divorce en 2019 après s’être mariée en 2017.

« Cet album était tout notre voyage, pas seulement le mien », a déclaré Adele, faisant référence à son album « 30 », qui détaille son divorce avec Konecki.

« Je suis très fier de moi d’avoir tenu bon et d’avoir sorti un album qui parlait de quelque chose de si personnel pour moi, parce que peu de gens font des trucs comme ça », a poursuivi le chanteur.

« Mon fils a été si gracieux – si gracieux, gentil et patient avec moi au cours des deux dernières années … [this award is] pour lui. »

