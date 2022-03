Adele diffusera son nouveau concert An Audience with Adele

Après avoir marqué son retour avec son album à succès »30 »son premier album après six ans, Adèle est prêt à revenir avec tout, parce que CNB lancera son concert »Une audience avec Adele »spectacle filmé à l’origine au Royaume-Uni l’année dernière.

La particularité d’Adele dans le Palladium de Londresoù il a interprété le vaste catalogue de chansons, des chansons comme » Hello » à son plus récent hit » Easy On Me », en utilisant sa voix unique et puissante et l’héritage qu’il a déjà laissé, même si son carrière ne cesse de progresser.

Le public de l’événement comprend de nombreuses célébrités, dont Idris Elba, Emma Thompson et hannah waddington. Également dans l’émission spéciale, Adele répond aux questions du public, nous donnant un aperçu de sa propre vision de sa vie, de sa carrière et de son impact culturel.

Cela pourrait aussi vous intéresser : les Red Hot Chili Peppers sortent leur nouveau single Poster Child.







Ce nouveau concert est un retour à l’ancienne formule des concerts de la chanteuse britannique, où entre les chansons Adele racontait des histoires et parlait avec le public lors de ses concerts.

La spéciale arrive aux États-Unis après que le spectacle d’Adele à Las Vegas a été reporté à la dernière minute, laissant les fans attendre littéralement à la porte pour un concert qui ne continuerait pas. Ce report était dû à des retards et complications liés au COVID, selon le chanteur.

Vous pourriez également être intéressé par : Les lauréats des prix de la Society of Composers and Lyricists.

Précédemment SCS diffuser le concert d’Adele, »Une seule nuit »qui a été tourné à Los Angeles et a été créé pour promouvoir son dernier album, un spécial qui comprenait également une interview avec Oprahoù Adele a aidé à donner un contexte aux chansons de » 30 », ainsi qu’à raconter les nombreux changements dans sa vie qui se sont produits entre les albums.

»An Audience with Adele » durera deux heures et sera diffusé sur la chaîne NBC le 20 mars, et sera disponible le lendemain via la plateforme de paon.