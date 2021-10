Adele confirme enfin le titre de son nouvel album studio

Après une série de spéculations faites par ses fans, Adele a enfin confirmé le titre de son nouvel album studio, qui sera disponible plus tôt qu’on ne l’aurait cru. Ce serait via Instagram que la chanteuse britannique a confirmé que ce nouveau matériel sera intitulé « 30 ».

La confirmation d’Adele intervient quelques semaines seulement après que dans certaines grandes villes du monde, des émissions accrocheuses ont commencé à apparaître dans lesquelles un numéro 30 a été présenté, sans offrir plus d’explications. Ensuite, la chanteuse modifierait ses réseaux sociaux avec le même fond coloré que ces publicités.

Adele a révélé que ce nouvel album arrivera au public le 19 novembre, notant dans son message qu' »elle a appris de nombreuses vérités brûlantes sur elle-même » au cours du processus d’enregistrement, découvrant de nouvelles mentalités qui lui ont permis de retrouver ses propres sentiments. .

J’irais jusqu’à dire que je ne me suis jamais senti aussi paisible de ma vie. Et aussi, je suis prêt à sortir enfin cet album.

La sortie de « 30 » sera le premier matériel musical qu’Adèle aura présenté depuis 2015 avec l’arrivée de « 25 », son troisième album studio. Cela coïnciderait également avec la sortie initialement annoncée par Taylor Swift pour « Red (Taylor’s Version) ». Cependant, le mois dernier, Swift a confirmé que l’arrivée serait décalée d’une semaine pour « éviter d’entrer en collision avec un autre grand album ».

Récemment, Adele a partagé dans une conversation avec Vogue qu’il s’agissait de son album le plus personnel à ce jour, en raison de la sensibilité qu’elle aborde dans le sujet de ses chansons, garantissant que c’est vraiment l’album qu’elle veut partager avec tout le monde.

Alors que les fans d’Adele se préparent pour l’arrivée de « 30 » en novembre, la chanteuse a annoncé via les réseaux sociaux que vendredi prochain, le 15 octobre, serait le jour où elle présenterait « Easy on Me », son premier single depuis l’année 2015.