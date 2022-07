Adele brille alors qu’elle revient sur scène à Londres

Adele a été éblouie en revenant sur scène pour se produire au festival American Express Presents BST Hyde Park de Londres.

Vendredi, la chanteuse « Easy on Me » a livré le premier de ses deux spectacles au festival de musique de sa ville natale. Adele, 34 ans, était magnifique dans une robe en velours noir, qu’elle a associée à une ceinture en or métallique, des oreilles en or et des boucles d’oreilles.

Adele revient sur scène et se produit lors du festival American Express Presents BST Hyde Park. GARETH CATERMOLE / Gareth Cattermole/Getty Images pour Adele

Sa performance à l’événement BST Hyde Park a marqué le premier spectacle complet en direct de la gagnante d’un Grammy depuis 2017, par Variété. Cette année-là, elle a annulé les deux derniers spectacles de ses concerts de quatre nuits au stade de Wembley après avoir endommagé ses cordes vocales.

Plus récemment, cependant, elle s’est produite aux Brit Awards 2022 en février.

En préparant son prochain concert, Adele a taquiné son émission en partageant des photos de sa répétition sur son Instagram jeudi. « Qui est prêt pour demain !? » elle a légendé les photos.

Adele s’incline après sa performance à Hyde Park à Londres. GARETH CATERMOLE / Gareth Cattermole/Getty Images pour Adele

Le set d’Adele est venu après des performances d’artistes comme Kacey Musgraves, Bonnie Kemplay, Gabrielle et plus encore.

Les fans étaient tellement ravis de voir Adele jouer avec une seule personne tweeter« vous pouvez dire qu’Adele a manqué de faire des concerts et d’entendre ses fans chanter sa chanson », à côté d’une vidéo d’elle devenant émue d’entendre ses fans chanter avec « Someone Like You ».

« Adele a l’air et sonne comme si elle sortait tout droit d’un film de Disney. MAGIQUE! » un participant tweetéavec un autre l’écriture« la façon dont Adele continue de se surpasser à chaque fois qu’elle chante ‘Rolling in the Deep’ #AdeleBST. »

Un autre fan tweeté, « Adele tu as été phénoménale, c’était surréaliste, je n’arrive pas à croire que c’est arrivé. Merci, nous vous aimons.

La chanteuse a interprété ses plus grands succès. GARETH CATERMOLE / Gareth Cattermole/Getty Images pour Adele

Il y avait aussi une poignée de célébrités présentes, comme Tom Cruise et James Corden.

La star de « Top Gun: Maverick » a été photographiée en train de dire bonjour aux fans alors qu’il parcourait Hyde Park.

Tom Cruise assiste à l’événement American Express present BST Hyde Park le 1er juillet 2022 à Londres, en Angleterre. Joe Maher / Getty Images pour AMEX

Corden – qui a annoncé en avril qu’il dirait au revoir à « The Late Late Show » – a également été vu en train de sourire et de lever le pouce aux caméras.

L’animateur de talk-show de fin de soirée tourne actuellement son émission à Londres pendant une semaine, rapporte Variety.

James Corden à l’événement American Express présente BST Hyde Park. Dave J Hogan / Dave J Hogan / Getty Images

Plus tôt cette année, Adele a reporté sa résidence à Las Vegas, « Weekends with Adele ». Dans une vidéo en larmes, elle s’est excusée d’avoir annulé les émissions et a déclaré que son « émission n’était pas prête ».

« Nous avons essayé absolument tout ce que nous pouvions pour le mettre en place à temps et pour qu’il soit assez bon pour vous, mais nous avons été absolument détruits par les retards de livraison et le COVID », a-t-elle déclaré, ajoutant que la moitié de son équipage avait contracté COVID-19[FEMININE

À l’époque, un porte-parole de Caesar’s Entertainment a déclaré AUJOURD’HUI qu’ils « comprenaient la déception entourant le report ».

« Adele est une artiste incroyable, extrêmement dévouée à sa musique et à ses fans. Créer un spectacle de cette ampleur est incroyablement complexe », indique le communiqué. « Nous soutenons entièrement Adele et sommes convaincus que le spectacle qu’elle dévoilera au Colosseum du Caesars Palace sera extraordinaire. »

