Addison Rae reçoit un contrecoup pour avoir salué avec enthousiasme Donald Trump lors d'un événement UFC.

Addison Rae est accusé de soutenir l’ancien président américain Donald Trump après qu’une vidéo YouTube a montré la star de TikTok le saluant avec enthousiasme lors d’un récent événement UFC.

Addison a assisté à l’événement UFC 264: Dustin Poirier contre Conor McGregor ce week-end après avoir prétendument décroché un concert en tant que correspondant de l’UFC. Elle aurait ensuite été licenciée après avoir été fortement critiquée pour avoir volé le travail d’un journaliste professionnel (bien que des rapports suggèrent qu’elle n’était de toute façon pas une correspondante officielle).

Maintenant, il y a une vidéo d’Addison s’approchant de Donald Trump et lui tapant sur l’épaule. Quand il se retourne, Addison se présente à lui. « Je suis Addison. Je dois dire bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer », dit-elle. Ses amis derrière elle font ensuite des commentaires sur l’interaction comme « Addison Rae exposé », « Elle sait ce qu’elle fait » et « Trump va la baiser, facile ». La vidéo – intitulée « Donald Trump écrase Addison Rae ! » – a été partagé sur la chaîne YouTube de NELK.

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans d’Addison ont été déçus de la voir se moquer de l’ancien président en disgrâce, connu pour ses opinions offensantes. « Oopsies Addison… votre républicain se montre », a tweeté un utilisateur. Un autre a ajouté: « Elle n’a même pas besoin de s’approcher de lui aussi. Tout le monde était assis mais elle devait fangirl. Je suis allé vers lui en souriant d’une oreille à l’autre en parlant de ça, c’est agréable de vous rencontrer! »

Addison n’a pas encore abordé la vidéo en question, mais les fans soupçonnent depuis longtemps qu’Addison est républicaine après qu’un TikTok viral de septembre 2020 a affirmé qu’elle avait toujours voté pour le Parti républicain en 2014, 2016 et 2018. Addison a cependant réfuté les rumeurs, insistant sur le fait qu’elle ne s’était jamais inscrite pour voter. Elle aurait également été trop jeune pour voter en 2014 et 2016. Le TikToker qui a posté la vidéo s’est excusé plus tard.

L’année dernière, Addison a également démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait un drapeau Trump 2020 dans sa chambre, après avoir partagé une image de sa chambre en désordre sur les réseaux sociaux et les utilisateurs pensaient avoir vu un drapeau Trump sur le sol. Addison a ensuite déclaré qu’il s’agissait en fait d’une serviette de plage Old Navy, partager une photo de celui-ci comme preuve.

