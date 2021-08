Addison Rae et Tanner Buchanan se sont entraînés à s’embrasser pendant leur temps libre en préparation de He’s All That

M·A·C Studio Fix Perfecting Powder - poudre libre

Une poudre libre raffinée et de qualité supérieure pour un fini mat et professionnel. Enrichi d'ingrédients nourrissants. Reste pendant des heures et se sent extrêmement à l'aise. La Poudre Perfectrice M ∙ A ∙ C Studio Fix est extrêmement polyvalente, offre une couvrance légère et ne sèche pas. Un must absolu pour les débutants et les professionnels.