Addison a déjà reçu un contrecoup pour avoir accueilli avec enthousiasme Donald Trump lors d’un événement.

Addison Rae a été surpris en train d’éviter une question sur le fait d’être un partisan de Donald Trump par des paparazzi.

Les fans ont remis en question la position politique de la star de TikTok après avoir été surprise en train de saluer avec enthousiasme l’ancien président américain controversé lors de l’événement UFC 264 (vous savez, celui où elle aurait été licenciée parce qu’elle était correspondante).

Dans une vidéo YouTube, Addison a été surpris en train de marcher sur Trump et de lui taper sur l’épaule. Quand il se retourne, Addison se présente à lui et dit: « Je suis Addison. Je dois dire bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. »

LIRE LA SUITE: Addison Rae reçoit un contrecoup pour avoir salué avec enthousiasme Donald Trump lors d’un événement UFC

Addison Rae esquive apparemment la question d’être un partisan de Trump. Photo : @whoisaddison via Instagram, Alamy

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Addison est républicaine après qu’un TikTok viral de septembre 2020 a affirmé qu’elle avait toujours voté pour le Parti républicain en 2014, 2016 et 2018. Et les fans pensaient qu’elle avait un drapeau Trump 2020 dans sa chambre. Il a été prouvé plus tard que les deux affirmations n’étaient pas vraies.

Depuis lors, beaucoup se sont demandé si Addison soutenait réellement Donald Trump. Un nouveau clip montre maintenant Addison parlant aux paparazzi. L’un d’eux demande : « Êtes-vous toujours accusé d’être un partisan de Trump ? Cependant, Addison ne répond pas à la question et retourne à sa voiture.

Beaucoup ont appelé Addison pour régler la situation et enfin confirmer si elle est ou non un partisan de Trump. Un utilisateur de médias sociaux a déclaré: « Addison Rae se fait demander si elle est une partisane de Trump et si elle reste silencieuse comme… » Un autre a déclaré: « Addison Rae est dégoûtante, son privilège est montré et son silence en dit long. Il est clair qu’elle soutient toujours Trump après l’avoir nié plusieurs fois, cela montre à quel point elle est ignorante et à quel point elle ne se soucie pas des minorités. Elle ne s’est jamais souciée du mouvement blm comme elle l’a dit. » Et un troisième a ajouté: « Addison Rae a juste marché rapidement lorsqu’on lui a demandé s’il était un partisan de Trump. —> »

addison rae se fait demander si elle est une partisane d’atout et si elle reste silencieuse comme… – hala (@wqrnettes) 21 juillet 2021

addison rae est dégoûtante, son privilège se voit et son silence en dit long. il est clair qu’elle soutient toujours Trump après l’avoir nié à plusieurs reprises, montre simplement à quel point elle est ignorante et à quel point elle ne se soucie pas des minorités. elle ne s’est jamais souciée du mouvement blm comme elle l’a dit – non (@ihysmshutup) 21 juillet 2021

Addison n’a pas encore parlé de ses opinions politiques, confirmant seulement qu’elle voterait pour la première fois aux élections américaines de 2020.

Qu’est-ce que tu penses? Tweetez-nous @popbuzz et faites-le nous savoir !

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂