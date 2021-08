Addison Rae en bikini à l’envers sur Instagram

J’ai vu Addison Rae porter un bikini à l’envers, alors j’ai acheté un bikini à l’envers…

C’est l’été, alors naturellement nous pensons à moderniser nos garde-robes. Mais quand il s’agit de penser à ce magasin de maillots de bain redouté, nous pouvons nous sentir un peu « meh » et sans inspiration. Eh bien, si c’est un peu d’inspiration bikini que vous recherchez, ne cherchez pas plus loin que Mme Addison Rae.

La star de TikTok n’est pas seulement connue pour ses mouvements de danse, elle est aussi une pionnière. Addison a attrapé des Raes (vous comprenez ?!) à une destination inconnue et elle nous a frappé avec une photo de bikini après une photo de bikini. Mais après qu’Addison ait posté une photo d’elle mettant sa propre touche sur le bikini noir classique ? C’était la fin du jeu.

Essentiellement, Addison n’était pas réellement ce innovant. Elle a littéralement retourné son bikini. C’est ça. Mais elle a réussi à obtenir un tout nouveau look avec peu d’effort. Le Il est tout ça l’actrice a complété son ensemble avec des cerceaux en or et un chapeau de cowboy.

Addison Rae bascule le bikini à l’envers sur Instagram. Photo : @addisonraee via Instagram

Addison a en fait partagé une série d’images d’elle-même en train de balancer ce bikini à l’envers sur Instagram et, sans surprise ici, ses 38,6 millions de followers sur Instagram l’ont mangé.

Ce n’est pas seulement Addison qui a été la tendance la plus chaude de cet été, cependant. Bien sûr, Kourtney Kardashian (la meilleure amie d’Addison, d’ailleurs), Kendall Jenner et Kylie Jenner l’ont déjà essayé aussi.

Lyst rapporte (via Vogue) que « la demande de hauts de bikini à l’envers a augmenté de 49% depuis le début de l’année ». Mais selon la célèbre styliste Rochelle White, la tendance des bikinis à l’envers a en fait commencé en 2018 et tout cela grâce au mannequin Valentina Fradegrada. « Je pense que ce look est enthousiasmé par le fait d’être vu sur les Kardashian, divers modèles et influenceurs et bien sûr les réseaux sociaux », a déclaré Rochelle à FEMAIL.

« C’est une tendance qui s’est insinuée, je pense, depuis l’été 2020. Je pense que les femmes veulent mettre en valeur et montrer plus sous les seins et cela offre une façon ou un look différent à votre bikini. Certaines personnes pourraient porter le même bikini. mais dans un style différent, cela fonctionne bien comme élément de réduction des coûts et de durabilité, ce que beaucoup de gens veulent faire et faire partie. »

Maintenant, vous vous demandez probablement à quel point les bikinis à l'envers sont pratiques : tiennent-ils réellement en place ? Pourraient-ils résister à toute sorte d'activité de piscine? Eh bien, nous ne savons pas. Ce n'est pas comme si les célébrités allaient nager de toute façon. Si vous avez envie de l'essayer par vous-même, c'est un moyen assez simple et économique de mettre à jour votre collection de bikinis cet été. Tout ce que vous avez à faire est de prendre un bikini à cordes ordinaire et de saisir les deux ficelles que vous attacherez généralement autour de votre dos. Au lieu de cela, vous allez les attacher autour de votre cou pour que le triangle soit inversé. Et voilà! Vous êtes prêt pour la plage. Brb, j'essaye ça dès que possible. Que pensez-vous de la tendance bikini à l'envers ?