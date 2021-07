Addison Rae dit qu’elle a dû travailler « beaucoup plus dur » que d’autres pour devenir actrice

Addison incarnera Padgett Sawyer dans He’s All That de Netflix.

Addison Rae pense qu’elle a dû « travailler beaucoup plus fort » pour devenir une star de TikTok.

Le chanteur ‘Obsessed’ est à l’affiche de Netflix Il est tout ça, un remake du film pour adolescents de 1999 Elle est tout ça. Le film, qui sortira le 27 août, verra le personnage d’Addison, l’influenceur des médias sociaux Padgett Sawyer, transformer un camarade de classe impopulaire en un roi de bal désirable.

La semaine dernière, un extrait du film a été partagé sur les réseaux sociaux et les critiques étaient, euh, sévères. « Oui, je pense qu’il est temps d’annuler mon abonnement, » un utilisateur a écrit. Et un autre commenté: « Comment est-ce pire que ce que j’avais imaginé et j’avais de faibles attentes. »

Depuis qu’il a été annoncé qu’Addison jouerait dans le film, les fans se sont demandé comment elle avait pu décrocher un rôle aussi important, beaucoup pensant que c’était à cause de son suivi sur TikTok. Addison est actuellement la troisième personne la plus suivie sur TikTok avec 82 millions de followers. Jusqu’à récemment, Addison était en fait le deuxième TikToker le plus suivi (derrière Charli D’Amelio avec 121 millions de followers) jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par Khaby Lame en juillet.

Dans une nouvelle interview avec Elle, Addison a révélé que la transition de TikTok à la comédie n’a pas été aussi facile qu’il y paraît. En fait, elle a dû travailler plus dur à cause de cela. Elle a déclaré à la publication: « Dans cette industrie, lorsque vous entrez et que vous êtes étiqueté comme une chose … les gens aiment vous y garder. Ce qui est compréhensible, et je comprends, mais ce que les gens ne réalisent pas, c’est que j’ai J’ai toujours voulu faire du théâtre, j’ai toujours voulu faire de la musique. J’ai toujours voulu faire toutes ces autres choses qu’ils n’ont pas vraiment pu voir ou savoir, parce que j’ai commencé à être connu quand j’avais 19 ans .

« Les gens n’ont pas vraiment vu le contexte, ou les cours que je suivais et des choses comme ça. Alors j’essaie de me dire: ‘Tu dois travailler beaucoup plus pour que les gens te prennent au sérieux.' »

Malgré cela, Addison admet qu’elle a été « super chanceuse » d’avoir explosé si rapidement sur TikTok, ce qui lui a permis de déménager d’une petite ville de Louisiane à Los Angeles. Et contrairement à la croyance populaire, Addison s’est en fait entraîné dur pour le rôle.

Elle a poursuivi: « J’étais dans des cours de théâtre probablement trois fois par semaine et je faisais du coaching personnel sur Zoom ainsi que de l’analyse de script. [I tried to find] choses auxquelles je pouvais m’identifier dans ma vie et comment je me sentais à ce moment-là. La plus grande partie était de pouvoir connecter les émotions et de comprendre exactement comment je voulais lire une ligne ou être dans une scène.

« La livraison est la partie la plus importante. Même le jour de, [before doing] une scène, j’appellerais mon coach d’acteur Nancy, et elle me dirait : « D’accord, qu’est-ce que tu canalises aujourd’hui ? Dans quelle humeur es-tu exactement ? Comment allez-vous vous sentir ? Comment livrez-vous cette réplique et comment votre personnage traverse-t-il cet événement ? » Ensuite, je devrais me mettre dans cet espace. Je restais assis dans ma caravane pendant quelques heures avant d’aller faire la scène et de lire mes lignes, puis de m’assurer que j’étais mentalement dans cet espace. »

