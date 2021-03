Addison Rae apporte (pas la sienne) des danses TikTok à la télévision, mais ne donne pas de crédit aux scénaristes

Sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac la viralité des contenus signifie que les défis, les danses et les tendances sont s’appropriés par des millions d’utilisateurs qui les réinterprètent à leur manière, mais cela ne signifie pas que n’importe qui peut reproduire un contenu sans mentionner d’où il vient. La question de l’origine des contenus et des tendances sur les réseaux sociaux est de retour sous les projecteurs ces jours-ci, lorsque Addison Rae – l’un des tiktoker les plus riches et les plus suivis au monde – elle s’est montrée dans une série de chorégraphies pour la très populaire émission de télévision du comédien américain Jimmy Fallon: lors de la représentation, la jeune femme a reproduit toutes les danses les plus célèbres de la plate-forme, mais sans donner de crédit à aucun des auteurs qui a conçu ces mouvements.

Le segment – intitulé Addison Rae enseigne les danses Jimmy 8 TikTok – recueille des critiques pour les raisons les plus disparates: sur YouTube, où il a été republié, le doigt est pointé, par exemple, que les chorégraphies de TikTok transportées dans ce contexte et avec un public qui les acclame est tout simplement embarrassant. Le problème le plus grave, cependant, vient précisément du fait que dans le clip, personne ne rend compte du fait que les mouvements du tiktoker ce ne sont pas des danses qui sont sorties de nulle part sur la plate-forme: ce sont des chorégraphies créées par des personnes en chair et en os, et dans de nombreux cas par des noirs. Ces gens n’ont pas été mentionnés ni pendant la représentation du spectacle, ni pendant l’entretien qui a suivi.

Le thème n’est pas nouveau: le Renegade – l’une des danses les plus célèbres de TikTok – a été conçu par le jeune danseur Jalaiah Harmon, mais depuis des mois des millions de personnes ont croyait que c’était la naissance de Charli D’Amelio, tout simplement parce que ce dernier l’a rendu populaire grâce à sa suite (qui compte désormais plus de 100 millions d’utilisateurs). Derrière Charli D’Amelio – à la deuxième place des utilisateurs avec le plus de followers sur tout le réseau social – il y a Addison Rae, qui exploite également ces danses. devient une célébrité dans le monde: il n’est donc pas étonnant que le public plus attentif à la question de l’appropriation culturelle ait mis en évidence la question. D’une part, en effet, l’appropriation d’une chorégraphie est difficile à établir et à définir dans des limites précises, surtout si elle est née dans un environnement créatif comme celui de TikTok où les influences sont constamment contaminées. En revanche, ce type d’appropriation semble prendre fin systématiquement au détriment d’une communauté tres précis.

