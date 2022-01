Adaptation de la série télévisée The Bayou Trilogy Lands de l’auteur Daniel Woodrell

Si la première saison de HBO, gagnante d’un Emmy Vrai détective, lauréat d’un Emmy de FX Justifié ou nominé aux Oscars de Roadside Attractions L’os de l’hiver aviez-vous captivé, vous allez vous régaler, en tant qu’auteur La trilogie Bayou de Daniel Woodrell vient de décrocher une adaptation en série télévisée avec Timberman-Beverly et Lionsgate.

« Daniel Woodrell est un brillant conteur, écrivain et poète, et ses livres sont une classe de maître sur les personnages, les romans policiers et le Sud », a déclaré Beverly en s’adressant à Deadline. « Il plonge les lecteurs dans les profondeurs obscures de la vie de ses personnages, révélant souvent d’horribles vérités, puis fait dérailler rapidement toute partition prématurée en retirant les couches de leur humanité et de leurs troubles émotionnels. Nous poursuivons l’opus de Woodrell en Louisiane depuis plus d’une décennie et sommes ravi d’apporter enfin ces romans audacieux qui définissent le genre à la télévision. »

Le synopsis de « The Bayou Trilogy » se lit comme suit: « Dans la paroisse de Saint-Bruno, le sexe est facile, la corruption s’envenime et le double jeu est un mode de vie. René Shade est un détective intransigeant nageant dans une mer de saleté. Comme Shade affronte des tueurs à gages, des rois du porno, une bande d’ex-détenus et les fantômes de son propre passé mouvementé, les trois romans fondateurs de Woodrell opposent des criminels de longue date à la ligne dure de la loi, frère contre frère et deux fils très différents contre un père absent de longue date. « La trilogie du Bayou » met en lumière les origines d’un auteur unique en son genre, un écrivain qui, depuis plus de deux décennies, a créé une représentation indélébile des ombres de l’expérience rurale américaine et a progressivement construit un un public dévoué parmi les aficionados de la fiction policière et les critiques littéraires estimés. »





Pendant que nous attendons ce qui promet d’être un regard brut sur le monde criminel miteux de la paroisse de St. Bruno, nous pouvons nous attendre à la saison des retrouvailles de la série FX de Beverly et Timberman. Justifié, qui sera basé sur le roman d’Elmore Leonard, « City Primeval : midi à Détroit,’ tout comme Justifié était basé sur Leonard’s ‘Fire in the Hole.’ Timothy Olyphant est déjà attaché au projet.

Si vous recherchez une plongée profonde dans la Louisiane rurale, Showtime propose une série documentaire en cinq parties, Meurtre dans le Bayou. Le synopsis se lit comme suit : « Basé sur un livre à succès, cette série de documentaires sur le crime véritable en cinq parties enquête sur les meurtres non résolus de 8 femmes dont les corps ont été découverts dans des canaux de drainage et sur des routes secondaires désolées à Jennings et ses environs, en Louisiane. En examinant la vie des jeunes victimes, la série dévoile les secrets de cette ville troublée. Ces découvertes conduisent à des accusations encore plus choquantes de la part des parents et amis des victimes de corruption, de mauvais acteurs et d’injustices institutionnelles qui ont laissé la ville toujours à la recherche de la vérité.





Crier : la véritable histoire de Discovery+, présenté en première le 14 janvier, raconte l’histoire du vrai meurtrier qui a inspiré le scénario de Kevin Williamson pour Pousser un cri. Danny Rolling, alias The Gainesville Ripper, a assassiné huit victimes à Shreveport, en Louisiane et à Gainesville, en Floride, de 1989 à 1990. La série se concentrera sur des enquêtes paranormales et des interviews d’experts concernant la présence surnaturelle de Danny Rolling de Louisiane.





