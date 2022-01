Adaptation de la série Hell ou High Water en développement

Le drame policier néo-occidental de 2016 Contre vents et marées est maintenant adapté pour la télévision en série avec l’aimable autorisation de Fox Entertainment. Basé sur le film acclamé par la critique du réalisateur David Mackenzie avec Chris Pine et Ben Foster, Contre vents et marées passera du grand écran au petit écran, la série étant censée être un projet dramatique d’une heure avec un script et du matériel supplémentaire ayant été commandés auprès du diffuseur.

La série est maintenant en développement et suivra un chemin similaire à son prédécesseur sur grand écran. Un synopsis a depuis été publié via Variety qui se lit comme suit: « Quand un magnat du pétrole impitoyable tente de piller une communauté d’éleveurs de l’ouest du Texas, deux frères locaux esquivent un Texas Ranger zélé et se battent pour garder ce qui leur appartient, un braquage de banque à la fois, viens l’enfer ou des hautes eaux. »

L’adaptation de Contre vents et marées comme une série est en cours de développement chez Fox Entertainment, avec Malade et Choses étranges’ Jessica Mecklenberg a participé à l’écriture du scénario et à la production exécutive du projet. Contre vents et marées a constitué une équipe de production qui comprend Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin, Marcy Ross de SK Global, Gigi Pritzker et Rachel Shane de Madison Wells, Julie Yorn, Carla Hacken et David Mackenzie. Plusieurs de ces noms, tels que Kimmel, Penotti, Pritzker, Shane, Yorn, Hacken et Mackenzie ont également été impliqués dans le film original. SK Global produira avec Fox Entertainment.





Réalisé par David Mackenzie et écrit par Taylor Sheridan, l’original Contre vents et marées met en vedette un trio de stars en son centre, avec Chris Pine et Ben Foster dans le rôle des frères désespérés et braqueurs de banque Toby et Tanner Howard. À leurs trousses, Jeff Bridges, lauréat d’un Oscar, incarne le Texas Ranger décontracté et souvent hilarant Marcus Hamilton, en partenariat avec Yellowstone et Kimmy Schmidt incassable star Gil Birmingham.

Contre vents et marées trouve Pine et Foster dans le rôle de Toby, un père divorcé qui essaie d’améliorer la vie de son fils, et Tanner, un ancien détenu au tempérament colérique et à la gâchette lâche. Face à des temps si désespérés dans le contexte d’une nation désespérée, les frères décident de planifier une série de casses simples contre la banque qui est sur le point de saisir leur ranch familial. Bien qu’ils soient sans doute justifiés dans leurs actions, les frères se retrouvent dans la ligne de mire d’un Texas Ranger qui n’est qu’à quelques semaines de la retraite. Ne sont-ils pas tous ? Alors que Toby et Tanner arrivent à la fin de la vague de crimes, ils doivent se préparer à une confrontation avec la loi avant de partir vers le coucher du soleil.

Loué pour ses performances et le scénario de Taylor Sheridan, Contre vents et marées a été acclamé par la critique et se situe actuellement à une note fraîche certifiée de 96% sur Rotten Tomatoes. Le film a même été nominé pour quatre nominations aux Oscars de cette année-là, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle pour Bridges, du meilleur scénario original et du meilleur montage.

