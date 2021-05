Adaptation de Komi-San Anime confirmée! Voici ce que vous devez savoir!

Après des années de persuasion, nous l’avons finalement fait les gars. Kom-San a récemment reçu le signal vert pour une adaptation d’anime. Comme nous le savons tous, Komi-san est un matériau waifu et prendra d’assaut le monde de l’anime. Nous avons également vu Hori-san reprendre plusieurs fandoms avec sa conception de personnage et son look suprême. Komi-san sera probablement encore plus performant en raison de son intrigue extrêmement unique et de son histoire touchante. Bien que ce soit drôle, il est parfois naturel de ressentir de l’empathie envers elle. Cet article vous expliquera tout ce qu’il y a à savoir sur l’adaptation de Komi-san Anime.

Adaptation de Komi-San Anime confirmée!

Prochain numéro hebdomadaire du dimanche de Shounen 24/2021 avec « Komi ne peut pas communiquer » par Tomohito Oda sur la couverture confirmant l’annonce de l’adaptation d’anime pic.twitter.com/OXm2Bbj87W – Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) 7 mai 2021

Dans les nouvelles récentes, il a été annoncé que Komi-san recevrait une adaptation d’anime. Ce qui est intéressant, c’est le fait que nous obtenons une adaptation d’anime d’ici la fin de cette année. Cela rend les choses meilleures pour nous weebs alors que nous avons combattu cette pandémie de toutes nos forces. La seule chose qui nous garde en vie était des animes tels que Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Horimiya, etc. Pour Komi-san, recevoir une adaptation d’anime est extrêmement surréaliste. Surtout après tous ces fils Reddit et vidéos youtube qui étaient déterminés à prédire que Komi-san n’obtiendrait pas une adaptation d’anime.

En mettant de côté toute la négativité précédente, nous savons pertinemment que quelle que soit l’animation, les fans adoreront certainement cet anime. L’adaptation de l’anime Komi-san est l’une des meilleures choses à annoncer cette année compte tenu de la pandémie mondiale et de la tristesse générale qui règne.

Date de sortie de l’adaptation de Komi-San Anime

Selon des sources officielles, la date de sortie de l’adaptation de l’anime Komi-san est confirmée comme étant octobre 2021. Mais la date exacte à laquelle l’adaptation de l’anime Komi-san sortira à la télévision n’a pas encore été confirmée par la production. Nous nous assurerons de mettre à jour cette section lorsque nous recevrons des mises à jour officielles sur la date de sortie si et quand elle arrivera le plus tôt possible.

Recommandé: Top 5 des animes romantiques à regarder

Quel studio anime « Komi-san ne peut pas communiquer »?

OLM.Inc est en charge de l’adaptation de l’anime Komi-san Can’t Communicate. Les fans du monde entier sont vraiment reconnaissants pour ce merveilleux accord signé par OLM. Cela ouvrira les portes de l’anime waifus à de nombreux weebs. La plupart des weebs ne sont pas familiers avec le nom OLM.Inc, ne vous inquiétez pas car nous sommes là pour vous. OLM.Inc est célèbre pour son travail dans de nombreuses adaptations d’anime, dont quelques-unes sont Beyblade, Pokemon, Berserk, Inazuma Eleven, etc. La société est également prête à animer la deuxième saison de Restaurant dans un autre monde. Inutile de dire que les fans peuvent être assurés que l’adaptation de l’anime Komi-san ne vous décevra pas.

Doit lire: Bunny Girl Senpai Saison 2 confirmée pour 2022? Pourquoi y a-t-il un retard?

À propos de Manga

Communicate de Komi-san Can (Komi-san wa, Komyushō desu) est écrit et illustré par Tomohito Oda. Tout a commencé comme une série de mangas destinée à capturer un genre spécifique de weebs, mais a fini par rassembler une énorme base de fans et a également gagné en popularité grâce aux mèmes et au fan art. Communicate de Komi-san Can a été initialement publié par Shogakukan et est maintenant également publié via Viz Media. Le manga a commencé son voyage en 2016 et est toujours en cours à ce jour. En l’espace de 5 ans, le manga a terminé plus de 21 volumes.

De quoi parle Komi-san Can’s Communicate Anime?

L’histoire tourne autour de Komi-san alors qu’elle rejoint un lycée privé d’élite. Elle est très populaire parmi ses pairs pour son apparence étonnante et son ambiance froide. Tadano, qui est une étudiante très moyenne, essaie de devenir amie avec elle et se rend compte qu’elle n’est pas ce que la plupart des gens l’imaginent. Le problème semble être que Komi-san a un trouble de la communication et est une personne vraiment gentille. Au fil du temps, Tadano promet de l’aider à atteindre son objectif de se faire 100 amis malgré son trouble de la communication. Par conséquent, commence une histoire touchante avec une comédie incroyable et une romance extrêmement mignonne.

Eh bien, cela met fin à cet article. J’espère que vous avez trouvé cet article sur «L’adaptation de Komi-San Anime confirmée! Voici ce que vous devez savoir! » informatif et agréable à lire. Pour plus d’informations et de mises à jour sur les dernières nouvelles d’anime / manga, restez à jour avec nous ici à 45Secondes.fr.