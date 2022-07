Adaptation de Field of Dreams abandonnée par Peacock

Peacock n’avance pas avec un Champ de rêves adaptation en série, Variety reportages. La Champ de rêves la réinvention a été initialement commandée à Peacock en août 2021. L’intérêt pour le film, qui mettait en vedette Kevin Costner, a repris l’année dernière après la diffusion des matchs de baseball Field of Dreams entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago. La série devait tourner entièrement dans l’Iowa, le décor du film original. Universal Television espère toujours trouver une maison pour le projet et l’acheter sur d’autres réseaux et streamers.

Michael Shur devait écrire le Champ de rêves adaptation. Il a également été nommé producteur exécutif sous Fremulon, avec Lawrence Gordon de The Gordon Company, David Miner de 3 Arts et Morgan Sackett. Schur est le créateur de Le bon endroitco-créateur de Parcs et loisirs, Rutherford Falls et Brooklyn Nine-Nineet a travaillé sur des séries dont Le bureau, maître de rien et Hacks. Il servira de producteur exécutif pour le prochain Freevee Premier. La société Gordon a produit le film de 1989.

Champ de rêves est le deuxième film de baseball prévu pour une adaptation en série. Amazon lance une Une ligue à part adaptation, première le 12 août. Une ligue à part étoiles Abbi Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden et Nick Offerman.

Champ de rêves: Le film

Le film original de 1989 suit le fermier de l’Iowa Ray Kinsella (joué par Costner). Après qu’une voix mystérieuse lui ait dit: « Si vous le construisez, il viendra », Ray construit un terrain de baseball dans son champ de maïs. Le terrain de baseball attire les esprits des personnages emblématiques du baseball, dont Shoeless Joe Jackson, joué par le regretté Ray Liotta. Le film met en vedette Costner, Liotta, James Earl Jones, Amy Madigan et Burt Lancaster. Champ de rêves a été nominé pour trois Oscars.

Le film est basé sur le Joe sans chaussures roman écrit par WP Kinsella. Le réalisateur Phil Alden Robinson a lu le roman et l’a apporté aux producteurs Lawrence Gordon et Charles Gordon en 1981. À l’époque, Lawrence Gordon travaillait pour la 20th Century Fox, mais le studio a refusé. En 1986, Lawrence Gordon a quitté Fox et a commencé à présenter l’adaptation à d’autres studios. En 1987, Universal Pictures a accepté le projet en 1987 et a ensuite embauché l’entraîneur de l’USC Rod Dedeaux en tant que conseiller de baseball. Le champion des World Series et ancien élève de l’USC, Don Buford, a servi d’entraîneur pour les acteurs.

Costner, un acteur primé aux Oscars et aux Emmy Awards, apparaît actuellement sur Pierre jaune. Le mois prochain, il commencera la production sur le Western Horizon. Il occupera le poste de directeur.