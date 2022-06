Adam Woodyatt d’EastEnders a quitté la maison et emménagé dans un camping-car

S’adressant au Daily Star, Woodyatt a déclaré: « A cause de Covid, j’ai pensé: » Je ne veux pas vraiment rester tout le temps dans des hôtels et juste vivre dans une valise « . Je voulais en profiter davantage.

« Je pensais juste que c’était probablement la meilleure façon de le faire : j’ai toutes mes affaires avec moi, je peux faire du vélo depuis n’importe où je me gare dans le camping-car jusqu’au théâtre… ça marchera », a-t-il déclaré à l’heure des questions sur le vin blanc. podcast.

« Littéralement après deux jours, parce que ma fille était avec moi à ce moment-là, je lui ai téléphoné et lui ai dit : ‘Jess, quand est-ce que tu déménages en Amérique ?’.

« Et j’ai – ça fait maintenant 14, 15 mois que je le fais, et j’adore ça. Je n’ai pas l’intention de déménager. C’est un mode de vie complètement différent, et ça convient à ma vie au moment. »