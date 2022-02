Adam Sztykiel réalisera un film Fantastic Twins pour HBO Max

in

Bandes dessinées DC

The Fantastic Twins sera un film en direct qui élargira encore l’univers étendu de DC avec ces nouveaux personnages.

© YouTubeLes jumeaux fantastiques

à la fin de l’année dernière hbo max film perdu scarabée bleu qui sortira enfin en salles. Cependant, la plateforme de streaming récupérera du terrain en termes de propriétés de Bandes dessinées DC puisqu’il prépare tout pour le film du Jumeaux fantastiquesces super-héros très populaires grâce au dessin animé des années 80 « Les super amis ».

Adam Sztykiel sera en charge de la réalisation et de l’écriture de la bande. Le cinéaste est l’un des responsables du livre d’une autre entrée dans le Univers étendu DC: Adam noirProtagonisée par Dwayne Johnson. Les crédits créatifs incluent Scoob!, Journal d’un Wimpy Kid : The Long Haul, Whisky Cavalier, Date d’échéance et la série télévisée indéterminable. Les Jumeaux fantastiques Ce sera son premier film en tant que réalisateur.

Les Jumeaux Fantastiques arrivent sur HBO Max

les héros sont Zan et Jaynaune paire de frères extraterrestres qui ont été introduits pour la première fois en « Les super amis ». Séparés, ils n’ont pas beaucoup de pouvoir, mais lorsqu’ils sont ensemble, ils peuvent activer des capacités qui les transforment en d’autres choses. zan peut se transformer en eau ou en glace Jayna il se transforme en presque n’importe quel animal. Pour réaliser ce changement, prononcez la phrase : « Les pouvoirs des Wonder Twins, activez-les ! ».

Zan et Jayna ils ont été presque toute sa vie « compagnons », jusqu’en 2019, ils avaient leur propre roman graphique avec une version modernisée du duo par les artistes Mark Rusell et Stephen Byrne. Les héros sont déjà apparus à la télévision dans l’émission Smallvillequi présentait les aventures d’un jeune Clark Kent et en même temps d’autres personnages de la marque apparaissaient CC.

hbo max Il n’a pas encore indiqué quand la production du film commencera ni la date de sortie du film. On peut s’attendre à des informations sur le casting de Zan et Jayna en peu de temps. le Univers étendu DC continue de se développer donnant naissance à de nouvelles propriétés dans le but d’exciter les adeptes de la marque.

