Adam Snow enrôle G Herbo et Raekwon sur « Nowadays »

Si vous n’avez pas été mis sur Adam Snow, mieux vaut vous familiariser. Au cours de l’année, il a constamment travaillé aux côtés de Josh Alias ​​sur leur prochain effort conjoint. Place au soleil avec des collaborations aux côtés de Freddie Gibbs et plus récemment, The Game, qui a ajouté quelques mots de sagesse sur leur single, « The Prayer ».

Snow est revenu avec son dernier solo aux côtés de Raekwon et G Herbo pour son nouveau single, « Nowadays ». La production minimaliste et optimiste commence avant que G Herbo ne réfléchisse aux épreuves et aux tribulations avant de partager une vision optimiste de ses aspirations à plus dans la vie. Raekwon livre encore un autre vers vivant avec des contes des rues de New York.

« Le morceau est venu l’année dernière quand je me suis connecté avec Raekwon pour travailler sur la musique, il a écrit un couplet fou et je me suis connecté avec Herbo pour le terminer. Les choses ont commencé un peu rocheuses parce que l’échantillon original a été refusé mais heureusement nous avons pu pour créer un tout nouveau avec le homie 44thfloor. 44 est super talentueux sur les échantillons et je pense que vous aimerez vraiment ce que nous avons fait avec lui », a déclaré Adam dans un communiqué.

Consultez la piste ci-dessous.

Paroles de citations

Je ne peux pas sortir de prison gratuitement, ce n’est pas un monopole

Et je ne peux pas faire une phrase ou une apostrophe

Aujourd’hui, je suis juste sur une philosophie verticale

De nos jours, je fais juste du travail alors ne me dérange pas