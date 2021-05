Adam Sandler retrouve l’hôte IHOP qui l’a renvoyé

ARLOR Chocolat minceur a l'extrait de stevia 240g

Chocolat minceur à l'extrait de stevia d'ARLOR, la boisson qui aide à mincir et à retrouver le poids idéal tout en prenant du plaisir grâce à son excellent chocolat noir.Les produits de la gamme ARLOR, des solutions naturelles pour pallier aux problèmes de cheveux, de silhouette, de peau et de bien être. Le produit minceur permet de brûler les graisses stockées dans l’organisme, diminuer la quantité des lipides qui sont dans les aliments, agit sur la cholestérolémie et facilite le système digestif et urinaire grâce à des actifs naturels de DM 26 (Guarana, Thé vert, Artichaut, Inuline de chicorée). Il permet de mincir et de retrouver son poids idéal tout en prenant du plaisir à boire ce bon capuccino. Testé cliniquement : 85% d’hommes et de femmes ont été satisfaits.