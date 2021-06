Adam Sandler et Millie Bobby Brown ensemble sur un nouveau projet ?

Au cours de la dernière décennie, Adam Sandler est devenu l’un des acteurs les plus emblématiques d’Hollywood en matière de comédie. Il est difficile de l’imaginer dans un personnage d’action ou de drame puisque, depuis qu’il est entré dans l’industrie du cinéma, sa spontanéité a été un point clé pour le succès de films comme Clic : perdre le contrôle, Le meilleur de mes mariages, Jack & Jill et de nombreux autres longs métrages qui font partie de son cursus.

En effet, il y a quelques années, on savait que Adam Sandler a signé un contrat de millionnaire avec Netflix et ne cesse d’engranger des succès avec la plateforme. C’est pourquoi, maintenant, Cela aurait ouvert la possibilité de travailler avec l’une des actrices du moment : la jeune et à succès Millie Bobby Brown, qui à seulement 17 ans est déjà bien rodée à Hollywood et promet d’être l’une des grandes actrices de sa génération.

Adam Sandler veut travailler avec Millie Bobby Brown. Photo : (Getty)



Comme il s’est passé, la star de Mystère à bord est intéressé à faire un film avec le protagoniste de Enola Holmes. Ils sont tous les deux actuellement sur la plate-forme et, en fait, elle est l’une des grandes trouvailles que Netflix a eues lorsqu’il l’a embauchée pour travailler comme Eleven sur Des choses étranges, une série qui l’a catapultée à la renommée internationale et dans laquelle elle a démontré toutes ses prouesses d’actrice.

C’est Daniel Ritchman qui a rapporté que Sandler serait intéressé par le partage d’écran avec Brown. Cependant, on ignore encore si le géant du streaming a opéré un rapprochement entre ses deux stars, mais comme ils font tous les deux partie de ses interprètes préférés, il est probable que Netflix remette à Adam une lettre ouverte pour parvenir à un arrangement pour le prochain film. .

Millie Bobby Brown est sur le radar de Sandler. Photo : (Getty)



Bien qu’il soit à noter qu’à l’heure actuelle, Millie Bobby Brown a un horaire complet. En plus d’être sur le point de présenter la quatrième saison de Des choses étranges, a aussi la suite de Enola Holmes Et, à noter que la jeune femme est déjà devenue femme d’affaires et possède sa propre ligne de maquillage et de soins de la peau baptisée Florence by Millie.