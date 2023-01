Adam Sandler et Jennifer Aniston reviennent dans First Murder Mystery 2 Image révèle la fenêtre de sortie

Adam Sandler les fans ont eu un premier aperçu de sa nouvelle équipe avec Jennifer Aniston dans Netflix Meurtre mystérieux 2ainsi que la date de sortie de la comédie. Meurtre Mystère a été un succès surprise sur Netflix lors de sa première, d’autant plus que les critiques ont démoli le film avant et juste après son lancement. Cependant, le public a donné au film la plus grande audience du week-end d’ouverture jamais vue pour un film Netflix à cette époque, avec plus de 30 millions de vues au cours des trois premiers jours. Maintenant, trois ans plus tard, le couple espère retrouver tout ce qui a fait du film un tel succès.





Dans Meurtre mystérieux 2, Sandler reprendra son rôle d’officier de police de New York, Nick Spitz, qui, avec sa femme Audrey, interprétée par Aniston, se retrouve mêlé à une dangereuse aventure internationale indépendante de leur volonté. Actuellement, on ne sait pas grand-chose sur l’intrigue du film, mais la nouvelle image montre Aniston et un Sandler battu à Paris parlant dans un téléphone portable. Pour savoir ce que cela signifie, les fans devront attendre mars pour la première du film sur Netflix… ou du moins jusqu’à ce que nous obtenions une bande-annonce pour faire la lumière sur la situation. Découvrez l’image partagée par USA Today ci-dessous:

A été Meurtre Mystère Un véritable succès ou juste un coup de chance ?

Comme beaucoup des plus grands succès de Netflix de ces dernières années, Meurtre Mystère d’une manière ou d’une autre, a réussi à attirer un grand nombre de téléspectateurs bien qu’il semble ne plaire qu’à un petit nombre de ceux qui l’ont examiné. Les scores de Rotten Tomatoes pour les critiques et les critiques du public sont presque identiques, avec respectivement 44% et 43% racontant l’histoire de la chute du film.

Qu’il s’agisse d’un manque d’autres options ou du seul pouvoir du nom de Sandler et Aniston, Meurtre Mystère a réussi à piéger 170 millions d’heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours de sortie, ce qui a immédiatement trouvé au film une position dans le Top 10 des films Netflix de tous les temps. D’autres films ont depuis dépassé le film, mais la suite espère maintenant revendiquer à nouveau une place parmi les dix meilleurs de tous les temps.

Meurtre mystérieux 2 a terminé le tournage en avril 2022 après un tournage de deux mois. Dans le cadre de l’accord Netflix de Sandler, qui a également vu la sortie de Hubie Halloween, la refonte, et Le ridicule 6Netflix espère un autre succès et Sandler cherchera à améliorer l’annihilation critique que ses comédies précédentes ont subie.

Bien que le film mystère fasse un retour en force, avec Couteaux sortis et sa suite Verre Oignon ouvrir la voie avec une barre très haute, Meurtre mystérieux 2 devra faire ses preuves face à la concurrence. Bien sûr, le film a toujours ses deux stars principales, et pour ceux qui recherchent un moyen facile de passer quelques heures, Meurtre mystérieux 2 pourrait finir par être la distraction de fond parfaite pour de nombreux abonnés Netflix lorsqu’elle arrivera sur la plate-forme en mars.