Adam Sandler et Jennifer Aniston partagent la vidéo de fin de Murder Mystery 2

Environ deux mois après le début du tournage d’Adam Sandler et Jennifer Aniston Meurtre mystérieux 2, le couple a partagé une vidéo sur Instagram pour célébrer la fin du tournage. Le film fait suite à leur film de 2019, qui a établi un record sur Netflix à l’époque comme l’un de leurs plus grands films originaux, et il n’a pas fallu longtemps au streamer pour mettre une suite en développement. Cependant, la pandémie de Covid a entraîné un certain nombre de retards de tournage qui ont retardé le film, mais la nouvelle annonce a confirmé que le tournage était enfin terminé.

Meurtre Mystère a été regardé par plus de 31 millions d’abonnés au cours de son premier week-end de sortie, le plus grand moment sur la plateforme. Bien qu’il soit dépassé dans les années suivantes, il ne fait aucun doute que la combinaison de grandes stars et la promesse de la même chose suffiront à attirer un public respectable lorsque Meurtre mystérieux 2 fait ses débuts l’année prochaine.

Aniston et Sandler ont tous deux partagé une vidéo sur Instagram, qui était sous-titrée, « Merciiii Paris FR C’est terminé. #MurderMystery2. Dans un autre message, la co-vedette Mark Strong a partagé son propre message, en disant: « Tout enveloppé sur Meurtre mystérieux 2! Un casting et une équipe vraiment adorables. Joyeuse Pâques à tous. »

Murder Mystery 2 peut-il améliorer les critiques de son prédécesseur?







Comme beaucoup de films récents tels que Notice rouge, meurtre et mystère attiré beaucoup de téléspectateurs pour Netflix, mais en ce qui concerne les critiques et le public, la plupart d’entre eux n’ont pas du tout évalué le film très haut. Le film a langui avec une approbation critique de 45% et une cote d’audience de 42% sur Rotten Tomatoes. Cependant, cela n’a pas empêché le nombre impressionnant de téléspectateurs de pousser le film au sommet des palmarès de Netflix. C’est quelque chose qui devient une sorte de normalité pour les films sur les plateformes de streaming, la qualité semblant manquer mais le nombre de téléspectateurs restant élevé.

Meurtre mystérieux 2 fait partie d’un accord de films pour lesquels Netflix a signé Sandler, avec d’autres films récents de lui, notamment Hubie Halloween, la refonte, et Le ridicule 6. Cependant, contrairement à certains des plus grands succès de Sandler des années passées, sauf Hubie Halloweentous ses films comiques récents n’ont suscité aucune réaction positive, avec Le ridicule 6 obtenir une note de 0% par les critiques. Sandler et Netflix espèrent tous deux que Meurtre mystérieux 2 peut réussir à gagner un peu de positivité que le premier film, même si nous ne devrions peut-être pas retenir notre souffle là-dessus pour l’instant.

En revanche, le rôle dramatique de Sandler dans Gemmes non taillées s’est avéré être un succès surprise auprès des critiques, le consensus notant que « Sandler est un acteur dramatique formidable lorsqu’on lui donne le bon matériel ». Ce film a atteint une cote de critique de 92%, bien que l’opinion du public soit tout aussi divisée que ses comédies. Il semble que vous ne pouvez vraiment pas plaire à tout le monde, et Sandler réussira probablement à le prouver une fois de plus quand Meurtre mystérieux 2 apporte une comédie plus chaotique à Netflix en 2023.





