Adam Sandler et Drew Barrymore taquinent le quatrième film ensemble, mais cela doit être spécial

Adam Sandler et Drew Barrymore ont reçu l’honneur du Duo dynamique aux MTV Movie & TV Awards 2020: la plus grande émission de tous les temps, et après avoir accepté le prix, le couple a taquiné la réalisation d’un quatrième film ensemble. Depuis leur apparition ensemble dans Le chanteur de mariage en 1998, Sandler et Barrymore allaient jouer dans les comédies romantiques 50 premières dates en 2004 et Mélangé en 2014.

« C’était tellement amusant de faire un film avec vous au cours de chacune des trois dernières décennies », a déclaré Barrymore à Sandler lors de la remise des prix. « Oui, oui, et Drew – nous sommes en 2020, alors, vous savez ce que cela signifie … » répondit Sandler. Drew Barrymore blagues, « Tout est nul? » « Ouais, c’est vrai – mais aussi, c’est une nouvelle décennie, donc nous pouvons faire un autre film ensemble », précise Sandler.

«Bon, eh bien, attendons de trouver quelque chose d’incroyable, nous avons dix ans», dit alors Barrymore, ajoutant que leur quatrième film ensemble «doit être spécial».

Les trois collaborations entre Sandler et Barrymore ont vu les deux jouer les rôles principaux qui se retrouvent ensemble dans des comédies romantiques. Dans Le chanteur de mariage, Sandler joue le chanteur de mariage titulaire qui tombe amoureux d’une serveuse jouée par Barrymore. Le film a été un succès au box-office et a maintenu un culte auprès des fans au cours des décennies qui ont suivi sa sortie. Il a ensuite été adapté en une comédie musicale.

2004’s 50 premières dates était différent de votre comédie romantique moyenne. Il met en vedette Barrymore en tant que professeur d’art nommé Lucy qui souffre d’amnésie antérograde, oubliant les événements de chaque jour. Sandler joue le rôle d’un vétérinaire nommé Henry qui tombe amoureux de Lucy, jurant de passer sa vie à la reconquérir chaque jour, en l’oubliant toujours le matin. Le film est l’une des comédies romantiques les plus mémorables des années 2000 et a remporté Sandler et Barrymore un prix MTV pour la meilleure équipe à l’écran.

En 2014 Mélangé, Sandler et Barrymore jouent deux parents célibataires apparemment incompatibles qui nouent une relation après avoir été forcés de passer du temps ensemble dans un safari africain avec leurs enfants. Le film réunit également Sandler et Barrymore avec le réalisateur Frank Coraci, qui a également dirigé Le chanteur de mariage avec d’autres films de Sandler comme Cliquez sur, Le ridicule 6, et Le Waterboy.

Sandler et Barrymore n’ont peut-être pas fait de film ensemble depuis 2014, mais ils se sont récemment réunis sur le petit écran. En septembre, Sandler est apparu comme le premier invité du nouveau talk-show de Barrymore Le spectacle Drew Barrymore. Les deux ont repris en plaisantant leurs rôles de 50 premières dates pour un segment de comédie, en imaginant comment le couple ferait dans l’année infernale qui a été 2020.

Félicitations à Sandler et Barrymore pour leur prix Dynamic Duo: Greatest of All Time. Les autres lauréats de l’événement incluent Jamie Lee Curtis pour Greatest Scream Queen, Selma Blair et Sarah Michelle Gellar de Intentions cruelles pour Legendary Lip Lock, et Panthère noire La star Chadwick Boseman a été nommé le héros des âges. Cette nouvelle nous vient du Prix ​​MTV Movie & TV.