Adam Sandler célèbre le 25e anniversaire de Happy Gilmore en testant ses compétences en golf

À l’occasion du 25e anniversaire du classique de la comédie Joyeux Gilmore, la star Adam Sandler a montré ses talents de golfeur dans une nouvelle vidéo publiée en ligne pour prouver qu’il l’a toujours. Sorti le 16 février 1996, Joyeux Gilmore est toujours l’un des meilleurs films de Sandler et l’une des comédies les plus mémorables des années 1990. 25 ans jour pour jour après la première apparition du film sur grand écran, Sandler s’est rendu sur Twitter pour frapper à nouveau une balle de golf d’une manière qui aurait rendu son personnage fier.

Heureux vous aime tous! Merci pour tout! pic.twitter.com/p1aY9JcFWh – Adam Sandler (@AdamSandler) 16 février 2021

« D’accord, ça fait 25 ans que je n’ai pas fait ça. Voyons ce qui se passe », dit Sandler dans le clip. Alors qu’il remonte le ballon avec un club en main, Sandler ajoute: « Shooter McGavin, c’est pour vous. »

Bien sûr, Adam Sandler frappe la balle hors de vue, et même si nous ne pouvons pas voir où elle atterrit, cela aurait aussi bien pu être un trou en un. Après le coup, Sandler dit: « Et je ne vous mens pas, c’est brisé. Brisé! Cela s’est plutôt bien passé. Vous êtes mort, Shooter! »

Les fans du film original reconnaîtront bien sûr le nom de Shooter McGavin comme le rival de golf de Happy Gilmore, joué par Christopher McDonald. Dans le film, Sandler a joué un espoir de hockey qui se tourne à contrecœur vers le golf lorsqu’il découvre un talent caché pour le sport. Le golfeur professionnel Shooter McGavin est debout sur son chemin pour remporter le championnat, mais les personnes qui soutiennent Happy sont Carl Weathers dans le rôle de Chubbs Peterson, Frances Bay dans le rôle de Granda Gilmore et Julie Bowen dans le rôle de Virginia Venit, l’intérêt amoureux de Happy.

Joyeux Gilmore est également très connu pour la scène de combat emblématique entre Adam Sandler et Bob Barker. Avec l’ancien hôte de Le prix est correct jouant lui-même, les deux éclatent dans une violente bagarre lors d’un tournoi de golf télévisé de célébrités avec l’animateur âgé du jeu télévisé en tête. Il y a de nombreuses citations dont les fans du film se souviennent encore aujourd’hui, et la principale d’entre elles est le moment où Happy dit à Bob que «le prix est faux, putain». Cette scène en particulier a également remporté un MTV Movie Award pour le meilleur combat.

Joyeux Gilmore a été co-écrit par Sandler et Tim Herlihy et réalisé par Dennis Dugan. De nombreuses stars notables ont également été présentées dans le film en plusieurs parties, notamment Kevin Nealon, Joe Flaherty, Will Sasso et Lee Trevino. Ben Stiller a joué un rôle non crédité d’ordonné sadique narguant les résidents de la maison de retraite qu’il dirige. L’année dernière, Stiller a repris le rôle dans le film Netflix de Sandler Hubie Halloween, qui a réuni Joyeux Gilmore étoiles Sandler et Julie Bowen. Le film est maintenant diffusé sur Netflix.

Pour beaucoup de fans de l’acteur, Joyeux Gilmore sera toujours l’un des films les plus drôles de Sandler. Il n’aurait pas pu y avoir de meilleure façon de voir Sandler commémorer le 25e anniversaire du film que de frapper le vert une fois de plus. Si vous souhaitez revisiter la comédie emblématique pour fêter son anniversaire, elle est actuellement diffusée sur HBO Max. Cette histoire nous vient de Adam Sandler sur Twitter.

Sujets: Happy Gilmore