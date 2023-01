Adam Rich, star de Eight Is Enough, décède à 54 ans

L’ancien enfant star Adam Rich, qui a joué dans Eight Is Enough et a exprimé Presto dans le dessin animé Dungeons & Dragons, est malheureusement décédé.

Le mot est venu dans cet acteur Adam riche est mort. Un ancien enfant star surtout connu pour son rôle dans la série télévisée classique Huit c’est assez, Rich aurait été retrouvé mort samedi à son domicile de Los Angeles. Selon TMZ, la cause du décès n’a pas encore été révélée, mais il a été divulgué que Rich a été retrouvé mort par une personne anonyme qui est venue chez lui. On dit que le jeu déloyal n’est pas un facteur. Rich avait 54 ans.





Rich n’avait que huit ans lorsqu’il a décroché le rôle de Nicholas dans Huit c’est assezservant de membre principal de la distribution de la série de 1977 à 1981. Il suivrait cela avec un rôle principal dans la série Code rouge qui a duré une saison de 1981 à 1982. Rich a également notamment fourni la voix de Presto, le magicien dans le film d’animation Donjons & Dragons dessin animé des années 1980. Le jeune acteur apparaîtra dans d’autres séries dans les années 1980 comme Île fantastique, Frites, Saint Ailleurs, Cuillères en argentet Petite merveille. Après avoir repris son rôle de Nicholas pour le téléfilm Un huit suffit mariage, Rich apparaîtrait dans un épisode de 1993 Alerte à Malibu avant de s’éloigner de la comédie.

Alors qu’il était principalement à la retraite en tant qu’acteur, Rich a fait une apparition spéciale en tant que lui-même dans la comédie de 2003 Dickie Roberts : ancien enfant star, présenté aux côtés de nombreux autres anciens enfants stars des décennies passées. Il a également participé à des émissions de CNN L’histoire de la sitcom en 2021, et par conséquent, il a repensé à sa vie d’ancien enfant star devenu célèbre dans les années 1970.

À l’époque, Rich a posté sur Instagram : « Honoré d’être inclus ! Merci CNN ! Je suis reconnaissant pour la joie ressentie en travaillant sur 8 !… J’espère que cela vous a également apporté de la joie. »





Adam Rich a cessé d’agir après avoir grandi

La vie n’a pas été facile pour Rich après avoir trouvé la gloire en tant qu’enfant star. Il a abandonné l’école secondaire à l’âge de 17 ans et a failli mourir d’une surdose de valium quelques années plus tard en 1989. Des problèmes juridiques allaient bientôt suivre, car il serait arrêté à différents moments de sa vie en plus de passer plusieurs séjours en cure de désintoxication. . À un moment donné, son Huit c’est assez papa, Dick Van Patten, a payé la caution de Rich. En 1996, Rich ferait également la une des journaux pour avoir participé à un canular de mort dans le but de faire la satire de la mort de célébrités pour Might Magazine.

« Adam était tout simplement un gars merveilleux. Il était gentil, généreux et un guerrier dans la lutte contre la maladie mentale », lit-on dans un communiqué publié par son manager, Danny Deraney. « Adam n’avait pas une once d’ego. Il était désintéressé et veillait toujours sur ceux qu’il aimait. C’est pourquoi de nombreuses personnes qui ont grandi avec lui ont le sentiment qu’une partie de leur enfance est partie et triste aujourd’hui. Il était vraiment Americas Little Frère. »

Repose en paix, Adam Rich.