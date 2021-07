Adam Peaty a une réaction classée X en remportant la première médaille d’or de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Tokyo

Adam Peaty a remporté la première médaille d’or de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 lundi (26 juillet) et il était tellement content de lui qu’il a largué la bombe f dans une interview en direct… deux fois.

Alors qu’il n’a pas réussi à battre son propre record du monde de 56,88 secondes, le joueur de 26 ans originaire d’Uttoxeter a réussi un temps de 57,37 secondes, le cinquième temps le plus rapide de l’histoire de l’épreuve.

Au cours de son interview émouvante au bord de la piscine avec la BBC, Peaty – qui est devenu papa pour la première fois au cours de l’année écoulée – a déclaré : « Je ne me suis pas senti aussi bien depuis 2016. Cela signifie simplement le monde pour moi, vous savez ?

« Je pensais avoir la meilleure préparation de ma vie, mais ils ont lancé les finales du matin et l’ont jeté par la fenêtre.

« C’est ce qu’il faut pour être un athlète, ce n’est pas qui est le meilleur toute l’année, c’est qui est le meilleur du jour, qui est le plus adaptable et vraiment, qui f ****** le veut plus. »