Adam McKay révèle pourquoi Ferrell ne lui parle plus

Le cinéaste Adam McKay et l’acteur Will Ferrell étaient deux petits pois à un moment donné, passant des décennies à collaborer sur des comédies préférées des fans comme Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby et Step Brothers. Il semblait que le couple aurait continué à faire de nouveaux films pour les années à venir, mais cela a pris fin en 2019 lorsqu’ils ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur relation professionnelle en dissolvant leur société cinématographique commune. À l’époque, ils avaient noté dans une déclaration commune qu’ils allaient rester amis avec la porte ouverte à de futures collaborations.

« Les 13 dernières années n’auraient pas pu être plus agréables et satisfaisantes pour nous deux chez Sanchez Productions », indique le communiqué, selon Deadline. « Nous remercions chaleureusement notre personnel et nos dirigeants incroyables, ainsi que tous les scénaristes, réalisateurs et acteurs avec lesquels nous avons travaillé au fil des ans. Nous travaillerons toujours ensemble de manière créative et serons toujours amis. Et nous reconnaissons que nous avons la chance de finir cette entreprise en tant que telle.

C’était une façon suffisamment optimiste de mettre fin aux choses telles qu’elles étaient, mais il ne semble pas qu’il y aura d’autres projets de collaboration de sitôt après tout. En fait, ils ne sont même plus amis du tout. Dans un nouveau profil sur Adam McKay pour Vanity Fair, le cinéaste dit que tout cela découle de sa mini-série prévue basée sur la montée des Lakers de Los Angeles dans les années 1980. À un moment donné, Will Ferrell était attaché à jouer l’ancien entraîneur des Lakers Jerry Buss, et en tant que grand fan des Lakers, il était très enthousiasmé par le rôle. McKay a finalement décidé que Ferrell ne se sentait pas bien pour le rôle, et il a refondu le rôle avec Ferrell’s Demi frères co-vedette John C. Reilly. Ce genre de refontes est malheureux mais plutôt banal à Hollywood, mais même ainsi, McKay admet qu’il a fait du tort à Ferrell en ne lui en parlant pas d’abord.

« J’ai merdé sur la façon dont j’ai géré ça. C’est la vieille chose de garder votre côté de la rue propre. J’aurais dû tout faire par le livre. Dans ma tête, je me disais: » Nous allons laisser tout cela exploser. Six mois à un an, on va s’asseoir, on va en rire et on s’en va, C’est de la camelote, qui s’en fout ? On a travaillé ensemble pendant 25 ans. Est-ce qu’on va vraiment laisser ça va-t’en?’ [But he] J’ai pris cela comme une blessure bien plus profonde que je ne l’aurais jamais imaginé et j’ai essayé de lui tendre la main, et je lui ai rappelé certains affronts qui m’ont été adressés et qui n’ont jamais été excusés.

McKay dit qu’il a envoyé des e-mails à Ferrell qui n’ont pas été retournés, et pour l’instant, il ne semble pas y avoir d’indication que cela change. Les fans des deux devront profiter de leurs projets séparés pour le moment, mais j’espère que les deux pourront réparer leur amitié à un moment donné dans le futur. Cette nouvelle vient de Vanity Fair.





